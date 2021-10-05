В Барнауле на рабочего упало бетонное кольцо

ЧП произошло 2 октября на стройке на Павловском тракте Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский рабочий оказался на волоске от смерти – мужчину придавило бетонным кольцом, вдобавок еще и присыпало землей в яме, но он остался жив. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает канал Unusual Crimes Barnaul.

ЧП произошло 2 октября на стройке на Павловском тракте. 29-летний пострадавший вместе со своим 38-летним напарником, который работал водителем автопогрузчика, должны были установить бетонное кольцо под канализационный слив. Так как обзор из кабины машины был плохой, водителю потребовалась помощь, и он попросил своего товарища по стройке залезть в яму и направлять его.

- Вот только в это время стальной трос, с помощью которого закрепили колодец, лопнул и железобетонная махина рухнула прямо на парнягу. А бонусом ещё и обвалило стенки ямы, засыпав 29-летнего работягу землёй, - пишет канал.

На место происшествия сразу же были вызваны медики скорой помощи. С сотрясением, переломом черепа, а также множественными переломами конечности его госпитализировали в больницу. Известно, что сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Кстати, как сообщил источник в правоохранительных органах, инженер предприятия пояснил, что перед началом работ с сотрудниками провели инструктаж по технике безопасности.

Напомним, в сентябре в Алтайском крае погиб шахтер, упав в 60-метровый технологический колодец. Еще одно ЧП случилось в поле – комбайнера затянуло в жатку, от полученных травм мужчина скончался на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае рабочего затянуло в комбайн и перемололо в жатке

Следком проводит доследственную проверку по факту ЧП (подробнее)