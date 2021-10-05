Сколько алтайских школ и классов перешли на удаленку из-за ОРВИ и коронавируса

Уровень вакцинации среди педагогов превысил 70% Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за роста инфекционных заболеваний в Алтайском крае некоторые классы отправили на удаленное обучение. Подробнее об этом, а также о том, много ли педагогов вакцинируются от ковида, на пресс-конференции рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Вынужденный дистант

В Алтайском крае, по данным конца прошлой недели, десять общеобразовательных учреждений полностью закрыли из-за ОРВИ. Кроме того, частично на удаленное обучение уже перешли ученики 323 классов 88 школ. Кроме того, из-за ковида в регионе полностью были закрыты три школы и 213 классов.

Ульяна Калинина объяснила, что закрыть образовательное учреждение или перевести отдельный класс на удаленное обучение могут в случае, если 20% учеников болеют ОРВИ и отсутствуют. Если речь идет про коронавирус, то достаточно одного зараженного.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае отмечается сезонный подъем ОРВИ. Он выше предыдущего года на 30%, однако, в последнюю недели темпы прироста снизились. Из общего числа заболевших дети до 14 лет составляют от 50 до 62%.

Вакцинация продолжается

Если еще в начале лета доля привитых учителей в Алтайском крае была не очень невысокой, то сейчас уровень вакцинации среди педагогов превысил 70%. Кроме того, активно прививаются медицинские работники региона, уровень иммунной прослойки у них превысил 90% с учетом вакцинированных и переболевших. При этом наивысшая иммунная прослойка среди медперсонала в службе скорой помощи.

Дмитрий Попов отметил, что сейчас система здравоохранения сталкивается с единичными случаями заболеваемости коронавирусом среди сотрудников, что позволяет оказывать необходимую медпомощь.

– Но это не значит, что система может справиться с таким вспышечным ростом заболеваемости, большим числом тяжелых пациентов. Тогда мы будем вынуждены переходить к мероприятиям, которые ограничивают плановую медпомощь, потому что персонал мы можем взять только из этой части системы здравоохранения, – отметил глава минздрава края.

Напомним, все больше людей обращаются в поликлиники Алтайского края. Кроме того, растет количество госпитализированных пациентво с коронавирусом. Уже развернули более 4 тыс. ковидных коек, из них 324 - за прошлую неделю. В минздраве края ведут ежесуточный мониторинг.

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