Последние новости Алтая на 3 октября 2021 года: снижение цен, спасение бездомной собаки и «прятки» в чужом доме

Цены на некоторые продукты в Алтайском крае оказались ниже, чем в среднем по стране Фото: Татьяна Гейнрих

Мы собрали последние новости Алтая на 3 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Цены стали ниже

Цены на некоторые продукты в Алтайском крае оказались ниже, чем в среднем по стране. Больше подешевели яблоки, морковь и лук. Также наблюдается снижение средних цен по краю на свинину, молоко, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия, капусту белокочанную. Хотя в среднем по Сибири ценник на них растет.

Спасение пса

В Барнауле спасатели помогли собаке, которая застряла в заборе. Голова животного неизвестным образом оказалась в сетке. В службу спасения позвонили неравнодушные прохожие. Помощь подоспела очень быстро, и животное не пострадало.

Пьяные «прятки»

В Барнауле мужчина залез в чужой дом, чтобы спрятаться от воображаемой погони. Он закрылся в котельной и не реагировал на просьбы выйти. Обвиняемый свое поведение объяснил тем, что, проходя мимо дома потерпевших утром указанного дня, ему показалось, что за ним кто – то гонится, поэтому он решил укрыться.

По факту проникновения на чужую территории, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ. Как пояснили в прокуратуре, санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.