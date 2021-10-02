Цены на продукты в Алтайском крае оказались ниже, чем в среднем по стране

Цена снизилась на яблоки, морковь и лук Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае цены на продукты оказались ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщает Минэкономразвития региона.

– Из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, на 21 товар – ниже среднероссийского уровня, – рассказали в ведомстве.

За последнюю неделю в крае подешевели некоторые продукты. Больше всего цена снизилась на яблоки, морковь и лук. Также наблюдается снижение средних цен по краю на свинину, молоко, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия, капусту белокочанную при росте цен на эти товары в среднем по Сибири.