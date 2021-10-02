Барнаульские спасатели помогли бездомному псу, который застрял в заборе

Животное не могло выбраться самостоятельно. Фото: скришот с видео napulse.tv

В Барнауле спасатели помогли собаке, которая застряла в заборе. Голова животного неизвестным образом оказалась в сетке, сообщают napulse.tv. Попавшего в беду пса заметили две жительницы Барнаула, которые проходили мимо.

– Жительницы Барнаула, которые нашли застрявшего бездомыша, гладили и успокаивали его и звонили в экстренные службы. Моментально среагировала служба спасения ГО и ЧС (Чудненко,110). Хотя по единому номеру 112 диспетчер ответила, что сотрудники спасать пса не поедут, – рассказали в паблике.

По словам одной из женщин, прошло всего семь минут с момента звонка. Когда спасатели приехали, они попытались успокоить испуганное животное и одновременно «выкусывали» прутья вокруг его головы.

– Вы бы слышали, как они разговаривали с этой собакой, как успокаивали, и при этом чётко и без лишних движений. Низкий поклон вам, мужики! И спасибо за человечность, неравнодушие, профессионализм, и, главное, искреннее желание помочь и спасти, – написали очевидцы.

В итоге собаку удалось вызволить из западни. Животное не пострадало.