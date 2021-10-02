В Барнауле мужчина залез в чужой дом, чтобы спрятаться от воображаемой погони

Мужчина закрылся и никому не открывал Фото: Татьяна Гейнрих

Житель Барнаула обвиняется в незаконном проникновении в чужой дом. Он проник туда и ничего не объясняя спрятался от хозяев в котельной, закрыв дверь на замок. О происшествии «Комсомольской правде» рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Наталья Гребенкина.

– Согласно материалам дела, в день совершения преступления, около 09 часов утра в частный дом, принадлежащий жителям г. Барнаула на праве частной собственности, зашел неустановленный мужчина, который, ничего не объясняя и не спрашивая, забежал в котельную внутри дома и закрылся изнутри на дверной замок. Также перед этим обвиняемый закрыл замки на входной двери. На просьбы открыть двери и покинуть дом мужчина никак не реагировал, – рассказала Наталья Гребенкина.

Хозяин дома опешил от поведения мужчины. Он не ждал в столько ранний час незваных гостей, и вызвал полицию. После чего мужчина сломал дверь в котельную и удерживал обвиняемого до приезда полицейских. Вломившийся в дом незнакомец был пьян.

– Обвиняемый свое поведение объяснил тем, что, проходя мимо дома потерпевших утром указанного дня, ему показалось, что за ним кто – то гонится, поэтому он решил спрятаться в данном доме, – пояснили в прокуратуре.

Мужчина перелез через забор, зашел в дом и начал искать место, где можно скрыться от воображаемой погони. Он зашел в комнату, где ему встретилась девушка. После чего обвиняемый быстро прошел в котельную и закрыл дверь за собой на замок. Добровольно открыть дверь и покинуть чужой дом мужчина отказался.

Вину в совершении преступления мужчина признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 139 УК РФ. Как пояснили в прокуратуре, санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.