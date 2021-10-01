Последние новости Алтая на 1 октября 2021 года: школа для «сердечников» гашиш под видом кофейных зерен и опасный шашлык

В Республике Алтай мужчина заболел трихинеллезом после того, как поел шашлык из свинины Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости Алтая на 1 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ШКОЛА ЖИЗНИ

Самая уязвимая группа среди «сердечников» – это пациенты с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). После постановки этого диагноза в течение последующих пяти лет умирает 50% больных. В алтайском краевом кардиодиспансере для таких пациентов открыли специальное отделение, а на его базе школу, где человека учат жить с этой болезнью.

В отделении работает стационар на 30 коек, где принимают пациентов с тяжелой формой ХСН, с одышкой, отеками. Зачастую эти пациенты проходят через реанимацию, а здесь их уже окончательно ставят на ноги.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

В барнаульском аэропорту задержали мужчину, который пытался ввезти гашиш под видом кофейных зерен. Пачку зернового кофе с подозрительным содержимым заметили в вещах пассажира. Мужчина прятал гашиш, замаскировав его под кофейные зерна.

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок до полутора лет

ОПАСНЫЙ ШАШЛЫК

В Республике Алтай мужчина заболел трихинеллезом после того, как поел шашлык из свинины. Мясо он купил на улице у местных торговцев.

– Такой путь заражения возможен, ведь мясо свиней, как и других плотоядных животных, может быть заражено микроскопичными личинками трихинелл, – отметили в Роспотребнадзоре.

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