В Барнаул пытались ввезти гашиш под видом кофейных зерен

Запрещенные вещества. Фото: Алтайская таможня

В барнаульском аэропорту алтайские таможенники вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по региону задержали мужчину, который пытался ввезти гашиш под видом кофейных зерен, сообщает алтайская таможня.

В вещах пассажира таможенники и пограничники обнаружили пачку зернового кофе с подозрительным содержимым. Эксперты выявили в ней вещество растительного происхождения, наркотическое средство – гашиш. Мужчина спрятал его, замаскировав его под кофейные зерна. Общая масса наркотика составила чуть более 2,5 грамм.

Алтайская таможня возбудила уголовное дело в отношении мужчины, имеющего гражданство Федеративной Республики Германия и Российской Федерации, по ч.2 ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Сотрудники таможни передали уголовное дело для дальнейшего расследования в Алтайское линейное управление МВД России. Там было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").

Незаконное перемещение через государственную границу наркотиков в значительном размере может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 229.1 УК РФ.

– Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок до полутора лет, – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что девять лет лишения свободы получил 26-летний житель Рубцовска, обвиненный в покушении на реализацию крупного объема запрещенных веществ. Выяснилось, что молодой мужчина оказался причастен к работе интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотиков. Он должен был выполнять функции оптовика-курьера. Через мессенджер он получал информацию от куратора, где находится партия запрещенных веществ. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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