В Алтайском крае открыли школу для «сердечников», где мотивируют жить

Отделение для больных с ХСН открыли в кардиоцентре Фото: Олег УКЛАДОВ

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Как говорят медики алтайского краевого кардиоцентра, самая уязвимая группа среди «сердечников» – это пациенты с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). После постановки этого диагноза в течение последующих пяти лет умирает 50% больных. В алтайском краевом кардиодиспансере для таких пациентов открыли специальное отделение, а на его базе школу, где человека учат жить с этой болезнью.

– К сожалению, в России на сегодняшний день структуры оказания помощи для этой категории пациентов не существуют. Люди, перенесшие инфаркт миокарда, длительно страдающие артериальной гипертонии или сахарного диабетом, к сожалению, не имеют возможности регулярно обследоваться и наблюдаться в каком-то одном закрепленном месте. По настоянию министра здравоохранения края, главного кардиолога региона и главного врача кардиоспансера у нас было создано специальное отделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, – рассказала руководитель регионального центра по лечению больных с ХСН Надежда Веселовская.

В отделении работает стационар на 30 коек, где принимают пациентов с тяжелой формой ХСН, с одышкой, отеками. Зачастую эти пациенты проходят через реанимацию, а здесь их уже окончательно ставят на ноги. Но, как говорят медики, 90% успеха зависит от самого пациента. Именно поэтому на базе отделении работает школа для «сердечников».

– Школа позволяет мотивировать самого пациента и его родственников на получение терапии, на дальнейшую жизнь, на радость от этой жизни. Здесь рассказывают пациенту о его болезни, который некомпетентен в силу отсутствия медобразования, учат правильно принимать препараты, отслеживать симптомы, чтобы вовремя обратиться за помощью, – объясняет Надежда Веселовская.

По словам медиков, опыт российских и западных коллег показывает, что создание подобных школ уменьшает смертность среди пациентов с болезнями кровеносной системы на 40%. Для того, чтобы попасть в отделение для больных с ХСН, для начала пациент должен стоять на учете у кардиолога по месту жительства, и уже врач может принять решение о перенаправлении его на лечение в кардиоцентр.

В целом за первую половину 2021 года в Алтайском крае снизилась смертность среди пациентов с заболеваниями кровеносной системы. Это связывают с возможностью оказания плановой помощи, несмотря на пандемию.

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