Последние новости Алтая на 28 сентября 2021 года: почти 900 тысяч туристов, чиновник-взяточник и маленькая зарплата егерей

Одни берут деньги и не стесняются, другие стесняются брать и уезжают из региона Фото: Анна СЕМИНА

Мы собрали последние новости Алтая на 28 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Туризм

С начала лета Алтайский край уже посетили на 40% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении это почти 900 тысяч человек. Об этом накануне во время пресс-конференции рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых.

По оценкам специалиста, отрасль туризма в целом продолжает восстанавливаться на уровень до пандемии. Так в 2019-м регион посетили около 2,2 млн туристов, в 2020-м – 1,4 млн. показатели этого года могут остановиться на отметке примерно 1,8-2 млн человек.

Если же говорить о том, кто конкретно приезжает в Алтайских край отдыхать, то треть из туристов – это жители ближайших сибирских регионов: Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области и Красноярский край.

А вот санатории предпочитаются жители Севера: Ханты-Мансийск, Тюмень, Ямало-ненецкий автономный округ и Якутия.

Взятка

УФСБ России по Алтайскому краю выявило очередной факт незаконного обогащения чиновника. В этот раз на взятке попался первый заместителе главы Первомайского района по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству.

По версии следствия, в 2020-2021 годах он получил от директора одного из ООО частями 400 тысяч рублей. За эти деньги он должен был организовать победу организации в конкурсе на заключение контракта в качестве поставщика оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для нужд котельных МУП «Первомайские коммунальные системы».

Расследование продолжается.

Нищенская зарплата

Известный алтайский егерь Сергей Байдуков принял непростое решение покинуть регион. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

- Не для «ПИАРА» пишу....А потому что ,на моем примере, можно понять как ценят кадры в региональных заказниках Алтайского края, и следовательно, как там все красиво! ...Наверное, КРАСИВО!!! – пишет он. - Но зарплата НЕКРАСИВАЯ - на уровне...МРОТ. И на такую зарплату в эти заказники - очередь при устройстве на работу. Догадаться несложно, почему стремится сюда народ ..., ведь «остальное» можно и браконьерством «добрать»!!! Я не говорю, что все егеря такие... И они чаше всего живут... «мягко говоря», «небогато».

По словам егеря, он продолжит работать также в охране природных ресурсов, но в другом регионе, за три тысячи километров от Алтайского края. Там, где ему дают достойную зарплату.

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