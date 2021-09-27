Вместо моря на Яровое: почти 900 тысяч путешественников постели Алтайский край

Летом озеро Большое Яровое в день посещают до 15 тыс. туристов Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшее лето Алтайский край посетили почти 900 тысяч туристов, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом, а также о том, из каких мест чаще всего приезжали путешественники, во время пресс-конференции 27 сентября рассказал Евгений Дешевых, начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

Итоги туристического сезона

За три летних месяца регион посетили 890 тысяч туристов. По сравнению с 2019 годом количество туристов в Алтайском крае сократилось примерно на 15-16%.

– Но мы все хорошо помним, что этим летом и сейчас еще действуют многие ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. В частности, в летний период были отменены все событийные масштабные мероприятия или перенесены на более поздние сроки. Это, конечно же, сказалось на турпотоке как раз в части экскурсантов, – отметил Евгений Дешевых.

При этом показатель численности туристов, размещенных в гостиницах, стабилизировался до допандемийного уровня. Он составил 292 тысячи человек.

– На основании имеющихся данных определенно можно говорить о том, что 2021 год мы завершим с показателями, явно превышающими предыдущий, но говорить о значительном росте по сравнению с допандемийным периодом пока преждевременно, – подчеркнул начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

Он добавил, что отрасль пока восстанавливается. Объем предоставленных услуг на 1 сентября составляет 3,747 млрд рублей и превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 13%. В то же время все еще приходится работать с ограничениями. По-прежнему в регион не приезжают иностранцы, не в полную меру работают туристические агентства.

По итогам 2019 года турпоток составил около 2,2 млн туристов, в 2020 году — 1,4 млн. Предполагается, что в этом году он может составить 1,8-2 млн человек.

– Говорить о том, что в этом году сфера туризма в Алтайском крае, как в России и в мире, восстановится, рановато. Тем не менее, не теряем оптимизма и смотрим на будущее с уверенностью и надеждой на лучшее, – резюмировал Дешевых.

Отдых на озерах

Озера и реки Алтайского края пользуются большой популярностью у туристов. В летний период озеро Большое Яровое в день посещают до 15 тыс. туристов. На гуселетовских озерах отдыхают до 12 тысяч человек в день, а на завьяловских – до 15 тысяч.

Всего в этом летнем сезоне завьялово-гуселетовскую зону степных озер посетили около 90 тысяч человек, а озеро Большое Яровое примерно 120 тысяч человек, что на 15-20% больше, чем в 2019 году.

– Направление пляжного туризма у нас имеет все перспективы для дальнейшего развития, – отметил начальник управления.

Откуда чаще всего приезжают в Алтайский край

Треть из общего числа гостей - это жители других регионов. Чаще всего они приезжают из регионов Сибири: Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области и Красноярский край дают 60-70% туристов.

Санаторно-курортное лечение более востребовано у жителей северных регионов страны: Ханты-Мансийск, Тюмень, Ямало-ненецкий автономный округ и Якутия. С прошлого года заметно возросла доля туристов из Москвы и крупных регионов европейской части страны. Они дают примерно 10% от числа туристов

Иностранный турпоток до пандемии превышал 60 тысяч человек в год. Это традиционно были туристы из Казахстана, Германии, Китая, Индии, Франции, США, Италия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристы возмущены платным пропуском к главным достопримечательностям на Алтае

Предприимчивые местные жители огораживают территорию и даже не всегда дают чек за так называемый «билет» (подробнее)