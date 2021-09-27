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Происшествия27 сентября 2021 13:47

Чиновника из Первомайского района подозревают в получении взятки

По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Взятка составила 400 тысяч рублей

Взятка составила 400 тысяч рублей

Фото: Анна СЕМИНА

Уголовное дело по подозрению в получении взятки возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации Первомайского района Алтайского края. Подробности сообщают в пресс-службе регионального СУСКа.

Речь идет о заместителе главы района по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству.

- По данным следствия, в 2020-2021 годах он получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью частями взятку на общую сумму 400 тысяч рублей, - уточняют в ведомстве.

Предполагалось, что за эти деньги в отношении ООО будет принято положительное решение в качестве поставщика оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для нужд котельных МУП «Первомайские коммунальные системы». Однако преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.

Расследование дела и сбор доказательств продолжается.