Известный алтайский егерь покинул заказник из-за маленькой зарплаты

В закзанике Фото: Олег УКЛАДОВ

Известный алтайский егерь Сергей Байдуков покинул регион из-за невысокой зарплаты. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

– На моем примере можно понять как ценят кадры в региональный заказниках Алтайского края и следовательно как там все красиво! Наверное, красиво. Но зарплата некрасивая – на уровне...МРОТ, – сообщил Сергей Байдуков.

Он добавил, что стало невозможно жить на такую зарплату. Когда предложили работу в охотничьем хозяйстве за три тысячи километров от Алтая, то согласился.

Сергей Байдуков работал егерем в Кислухинском заказнике. Много раз получал различные награды и премии. В 2020 году его номинировали на звание «Человек года» в Тальменском районе.