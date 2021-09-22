10-летний мальчик погиб после вдыхания газа из баллончика

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из сел Мамонтовского района погиб 10-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе управления следкома по Алтайскому краю, он умер после того, как подышал бытовым газом из баллончика.

Трагедия произошла 21 сентября. Известно, что пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет купили газовый баллончик с бытовым газом в одном из магазинов села. Дети пошли в заброшенное здание, по всей видимости, чтоб взрослые не видели, чем они занимаются. Когда десятилетний ребенок вдохнул газ, то упал и через некоторые время скончался. Смерть наступила до приезда скорой медицинской помощи.

- Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - отметили в следственном управлении.

Сейчас следователи закрепляют доказательства по уголовному делу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено точке, где продали баллончик.

Напомним, не так давно в Алтайском крае приняли закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним лицам товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ. Законопроект внесли в краевой парламент по инициативе следкома, депутаты его рассмотрели и приняли в сентябре текущего года.

К слову, это не первая трагедия с газом. Так, в апреле этого года 16-летний подросток решил подышать из баллончика и умер, а в феврале прошлого года при таких же обстоятельствах погибла 14-летняя школьница.

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