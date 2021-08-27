Алтайские депутаты ограничили продажу энергетиков и зажигалок детям

Убойная доза кофеина в энергетиках может нанести серьезный вред детскому организму Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае ограничили продажу энергетиков и зажигалок детям. Соответствующие поправки в закон депутаты АКЗС окончательно приняли сегодня на сессии 27 августа. В отличие мартовского бурного обсуждения законопроекта, на этот раз депутаты проголосовали единогласно.

По мнению народных избранников, убойная доза кофеина в энергетиках может нанести серьезный вред детскому организму. До сих пор эти напитки в Алтайском крае были в свободной продаже, хотя на упаковках указано, что их не рекомендуется употреблять лицам младше 18 лет. Как рассказывал «КП» врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь, доля кофеина в энергетических напитках в пять раз выше, чем в чашке эспрессо. К тому же, из-за мочегонного эффекта происходит обезвоживание организма, кровь сгущается и могут образовываться тромбы, нарушается мозговое кровообращение и возникает риск инсульта.

Однако изначально не все депутаты поддерживали законопроект. К примеру, против выступал депутат Единой России и гендиректор Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин.

– На сегодня в РФ и за рубежом нет ни одного заключения о вреде безалкогольных тонизирующих напитков. Могу для любого из здесь присутствующих сделать полный расклад, из чего и как они делаются, – заявлял Смагин на мартовской сессии.

По итогу депутаты ограничили продажу энергетических напитков детям, но не запретили полностью. Ограничения будут действовать:

– в образовательных организациях, а также учреждениях воспитания, спорта, отдыха и оздоровления, соцзащиты, культуры и искусства,

– в медорганизациях,

– на территории спортивных объектов,

– в общепитах, расположенных в многоквартирных домах или у них во дворах,

– в местах проведения культурно-массовых мероприятий,

– в торговых автоматах.

Также по закону запретили продавать детям товары, содержащих сжиженный углеводородный газ. Этот запрет обосновали тем, что среди подростков распространяется такой вид токсикомании, как сниффинг – вдыхание бытового база. Даже однократное вдыхание газа из зажигалки может привести к смерти от удушья, параличу дыхательного центра и отеку головного мозга.

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