На Алтае подросток надышался газом из баллончика и умер

Медики не смогли спасти юношу Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 4 апреля, в одном из сел Косихинского района произошла трагедия: 16-летний подросток решил подышать газом и скончался. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, несовершеннолетний во время прогулки с друзьями купил в одной из торговых точек газовый баллончик.

- При вдыхании паров газа, подростку стало плохо, и он упал на крыльце заброшенного хозяйственного строения, где вскоре скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи, - отметили в следкоме.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

Кстати, следком внес в АКЗС инициативу о запрете продажи несовершеннолетним лицам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Алтайские депутаты рассмотрели законопроект в марте на очередной сессии и приняли в первом чтении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приспичило»: алтайская школьница умерла, надышавшись газа из баллончика

Девушку пытались откачать, но безуспешно (подробнее)