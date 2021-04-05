На Алтае подросток надышался газом из баллончика и умер

Медики не смогли спасти юношу
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вчера, 4 апреля, в одном из сел Косихинского района произошла трагедия: 16-летний подросток решил подышать газом и скончался. Следователи возбудили уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, несовершеннолетний во время прогулки с друзьями купил в одной из торговых точек газовый баллончик.
- При вдыхании паров газа, подростку стало плохо, и он упал на крыльце заброшенного хозяйственного строения, где вскоре скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи, - отметили в следкоме.
Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.
Кстати, следком внес в АКЗС инициативу о запрете продажи несовершеннолетним лицам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Алтайские депутаты рассмотрели законопроект в марте на очередной сессии и приняли в первом чтении.
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