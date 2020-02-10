«Приспичило»: алтайская школьница умерла, надышавшись газа из баллончика

6 февраля в Новоалтайске скончалась 14-летняя школьница. Девушка, по рассказам её друга, увлекалась токсикоманией: вдыхала газ из баллончика для заправки зажигалок. Очередная попытка «словить кайф» закончилась трагично – девушка скончалась.

«Я думал, что она меня обнимает…»

О происшествии рассказали в паблике Barnaul22. Очевидцы сообщили, что девушка вдыхала газ в компании друзей, однако позже её парень опроверг «слухи» и рассказал свою версию случившегося.

- Не было никаких друзей, были только мы вдвоём! Самый первый раз был давно, месяцев шесть назад. После первого раза я заметил, что ей было плохо от этого. Тогда я сказал, чтобы она пообещала этого не делать, длилось это недолго. Через три месяца ей опять приспичило. И мы с ней купили: первый раз мы зашабили - ничего не произошло, на второй - она облокотилась на меня, я думал, что она меня обнимает, но она начала падать, - рассказал подросток в сообществе "Подслушано Новоалтайск".

Сначала он своими силами пытался привести подругу в чувство, но не получалось. На крики прибежал прохожий и подключился к «реанимации». А затем прибежал отец школьницы, которому позвонили и рассказали о случившемся. Приехавшая «скорая помощь» около часа боролась за жизнь девушки, но спасти её не удалось.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю сообщили, что по факту гибели девушки назначена доследственная проверка.

- В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление причины смерти несовершеннолетней. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

Дешевое увлечение

О том, что подростки увлекаются токсикоманией – известно давно. Главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов рассказал «Комсомолке», что детский организм быстро привыкает к этому воздействию. К тому же это занятие обходится детям в сущие копейки – баллончик для заправки зажигалок стоит около 50 рублей, а обычная зажигалка продается и за 10 рублей в супермаркете. Вот такая опасная доступность.

- В последнее время в продаже свободно находятся различные газы: для зажигалок, для разжигания костров. Подростки их нюхают, чтобы получить токсическое опьянение. Обычно эти занимаются дети до 15 лет. Стоит сказать, что это увлечение смертельно опасно, так как зачастую происходит передозировка с остановкой дыхательного центра. Последствия жуткие: нарушение деятельности нервной системы, разрушение нейронов мозга, снижение интеллектуальных способностей, - рассказал эксперт.

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Как определить, что ребенок токсикоманит

- Сделать это достаточно просто. Эффект от этого пагубного «увлечения» проявляется в следующем: характерный запах, галлюцинации, неадекватное внешнее состояние. Если опасения взрослых подтвердились, то необходимо срочно обратиться к специалисту, - говорит нарколог Андрей Иванов.

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