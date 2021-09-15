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Общество15 сентября 2021 3:30

Последние новости Алтая на 15 сентября 2021 года: уголовное преследование семьи экс-чиновника Демина, задержание беглого преступника и порно вместо уроков английского

Рассказываем последние новости Алтая на 15 сентября 2021 года
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Сообщаем главные новости Алтая на 15 сентября

Сообщаем главные новости Алтая на 15 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 15 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ДЕМИНЫ

Бывшего заместителя главы Барнаула Сергея Демина задержали по подозрению в получении взятки. Дело довели до суда и 10 сентября бывшему чиновнику озвучили приговор – 9 лет колонии.

Родственники осужденного, присутствующие на заседании, в отличие от самого Демина, не смогли спокойно принять вердикт. Сразу после окончания суда его супруга и сын соскочили со своих мест и стали кричать на судью, в том числе, используя нецензурные выражения. Досталось и прокурору. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия». Если родственников Сергея Демина признают виновными, то им грозит штраф, обязательные работы или арест.

Расследование продолжается.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

В детском оздоровительном лагере «Беловодье» в селе Усть-Кокса Республики Алтай задержали 35-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске.

В мае этого года житель села Шипуново Алтайского края попал под уголовное преследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью женщине. Кроме того, его подозревают в незаконной вырубке леса и сбыте поддельных денег. Суд постановил о заключении злоумышленника под стражу, но он сбежал и на попутках добрался до соседней республики. Там он устроился рабочим по укладке тротуарной плитки на строящемся объекте, а жил на территории детского лагеря, где его и задержали.

– В настоящее время мужчина арестован. Решается вопрос о его доставке на территорию Алтайского края для проведения следственных действий, – добавили в МВД.

ПОРНО ПО-АНГЛИЙСКИ

Жительница Барнаула на собственном опыте проверила слухи о том, что в школьном учебнике английского языка затесалась ссылка на порносайт.

Сообщение об этом прошло на федеральном уровне, но как оказалось, это не фейк: в школьной литературе для шестого класса действительно есть ошибка. Речь идет об учебнике Spotlight. Та самая ссылка напечатана мелким шрифтом на одном из изображений.

- В Минпросвещения уже отметили, что учебники будут изъяты, - заверили корреспондента «Комсомолки» в пресс-службе регионального минобра.

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