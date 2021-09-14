Happy English: родители барнаульских школьников нашли в учебниках по английскому ссылку на порносайт

В Минпросвещения уже отметили, что учебники будут изъяты Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула нашла в учебнике то, чего точно не ожидаешь увидеть в школьной программе… В пособии по английскому языку была напечатана ссылка, ведущая на порносайт, сообщает «Амител». Примечательно, что ранее об этом заговорили и в других регионах. Минпросвещения пообещало разобраться в проблеме.

- Обычная тема для школьников: знакомство, паспорт, какой у тебя документ и так далее. И вот мелкими буквами в конце одной карты указана ссылка на сайт. Я по этой ссылке пошла. И вот пришла. Просто в шоке. Официальный учебник английского! Для детей шестого класса! Неужели раньше никто не замечал? Если уж честно, то и само название сайта тоже указывало на определенный контент, - рассказала изданию жительница краевой столицы Юлия.

Речь идет об учебнике Spotlight. Ссылку, напечатанную мелким шрифтом, родительница увидела на одном из изображений. Перейдя по адресу, она попала на англоязычный портал, только отнюдь не рассчитанный на получение знаний по иностранному языку.

К слову, ранее федеральные СМИ уже писали о том, что родители пожаловались на данное издание для школ. Грубейшее нарушение было допущено, несмотря на государственную экспертизу и экспертизы негосударственных организаций, как пишет РБК.

- В Минпросвещения уже отметили, что учебники будут изъяты, - заверили корреспондента «Комсомолки» в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края.

Однако ответить, в скольких школах Алтайского края есть такие «испорченные» учебники, в министерстве не смогли: «Надо делать выборку и смотреть, кто закупал эти книги». В связи с этим встает вопрос, кто будет контролировать изъятие совсем не детской литературы из образовательных организаций региона, и как скоро это произойдет.

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