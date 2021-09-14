На Алтае беглый преступник прятался в детском лагере

Беглеца обнаружили в селе Усть-Кокса Республики Алтай Фото: Олег УКЛАДОВ

В детском оздоровительном лагере «Беловодье» в селе Усть-Кокса Республики Алтай задержали 35-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Еще в мае этого года в отношении жителя села Шипуново Алтайского края возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жительнице региона.

– Кроме того мужчина подозревается в совершении еще нескольких эпизодов преступной деятельности: незаконной вырубке леса и сбыте поддельных денег, – отметили в ведомстве.

Суд избрал жителю Алтая меру пресечения в виде заключения под стражу, однако он скрылся. На попутках мужчина добрался до села Усть-Кокса Республики Алтай, где устроился рабочим по укладке тротуарной плитки на одном из строительных объектов.

Бригада жила на территории детского лагеря «Беловодье», где вскоре мужчину и задержали сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из территориального отдела внутренних дел.

– В настоящее время мужчина арестован. Решается вопрос о его доставке на территорию Алтайского края для проведения следственных действий, – резюмировали в МВД.

Напомним, ранее в Республике Алтай задержали Олега Лавкина, другого жителя Алтайского края, находящегося в розыске. 31 июля мужчина набросился на девочку, которая ехала на велосипеде по проселочной дороге. Он с силой толкнул 12-летнюю школьницу, связал руки и ноги и надел на нее мешок. Затем погрузил в прицеп и увез в подвал своего дома, где совершил с ней иные действия сексуального характера. Затем, узнав, что организованы масштабные поиски ребенка, Лавкин отпустил пленницу и пустился в бега. Вскоре его задержали и заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае задержан обвиняемый в похищении 12-летней школьницы

Сейчас Олега Лавкина конвоируют для проведения следственных действий (подробнее)