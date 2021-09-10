Алтайским паралимпийцам присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»

Юрий Клопцов (слева) и Александр Костин (справа) на церемонии открытия Паралимпиады Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайские спортсмены оставили заметный след на Паралимпийских играх в Токио. На их счету семь медалей. Обладателей двух из них на днях удостоили звания «Заслуженный мастер спорта России», сообщает сайт минспорта РФ.

В числе призеров Паралимпиады оказались пловец Егор Ефросинин – он взял «серебро» на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также легкоатлет Александр Костин – у него третье место в беге на 5000 метров среди спортсменов с нарушением зрения (лидером спортсмена был Юрий Клопцов).

Успех алтайских спортсменов оценили на высшем уровне. В соответствии с Положением о присвоении, лишении, восстановлении почетных спортивных званий, им выдали значки Заслуженных мастеров спорта России. Это высшее достижение в нашей стране. Его могут получить атлеты, которые заняли 1-3 места на самых крупных международных соревнованиях. В их числе Олимпиады и Паралимпиады.

Теперь спортсмены под стать своим наставникам: Ефросинин хоть и родился в Барнауле, но давно живет и тренируется в Бийске под руководством Заслуженного тренера России Елены Соколовой, а Костин подтягивает технику и улучшает достижения у Заслуженного тренера России Сергея Мануйлова.

Напомним, по итогам XXXII летних Олимпийских игр в Токио, российские спортсмены помимо прочего были удостоены государственных наград. Так стрелок из Бийска Сергей Каменский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. На турнире наш земляк завоевал сразу две медали – «серебро» и «бронзу». Помимо этого, его включили в список из 40 спортсменов, кто был лично отмечен министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Дело в том, что Каменский на соревнованиях представляет клуб ЦСКА. За успехи в спорте его наградили ведомственной медалью и вручили памятный подарок – сувенирный кортик.

Не исключено, что и паралимпийцев также удостоят государственных наград. Ранее такая практика существовала. Ну и, разумеется, спортсмены, завоевавшие медали, получат денежное вознаграждение. По словам исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, премии неизменно приравнены к олимпийским:

- Паралимпийцы получают те же суммы, что и олимпийцы. Ничего нового, с 2006 года призовые такие же, как у олимпийцев. И призовые, и стипендии, и за вторые-третьи места. За золотую медаль будет выплачено 4 миллиона рублей, за серебряную медаль — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей, — приводит слова Рожкова ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский легкоатлет Александр Костин взял бронзу Паралимпиады в беге на 5000 метров

Алтайский легкоатлет Александр Костин занял третье место в беге на 5000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения на Паралимпиаде в Токио. Он преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды и установил личный рекорд (подробнее)

Президент поздравил алтайского пловца Романа Жданова с золотом Паралимпиады

Президент страны Владимир Путин поздравил бийского пловца Романа Жданова с золотой медалью Паралимпийских игр в Токио-2020 (подробнее)

Призер Олимпиады-2020 Сергей Каменский о Токио: Кроме тира ничего не видел

Двукратный призер Олимпийских игр в Токио стрелок Сергей Каменский из Бийска, наконец-то, вернулся домой. Сегодня утром, 12 августа, его самолет из Москвы приземлился в аэропорту Барнаула (подробнее)