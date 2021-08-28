Алтайский легкоатлет Александр Костин взял бронзу Паралимпиады в беге на 5000 метров

Юрий Клопцов (слева) и Александр Костин (справа) на церемонии открытия Паралимпиады Фото: из архива героя публикации

Алтайский легкоатлет Александр Костин занял третье место в беге на 5000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения на Паралимпиаде в Токио. Он преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды и установил личный рекорд.

Слабовидящий легкоатлет Александр Костин и Юрий Клопцов, который выступал в качестве его зрячего лидера, пришли к финишу третьими. Первое место занял Ясин Ухдади из Испании, а на второй строчке расположился Джарид Клиффорд из Австралии.

– В финале показал все, что мог. Тяжело было добежать до самого последнего круга, а на последнем ты просто выдаешь финиш и не думаешь о ни о чем. Даже отключаешься и выдаешь все, что у тебя осталось. Выступать в такую жару очень тяжело, с каждым километром тело нагревалось, было все тяжелее и тяжелее, но справился, – приводит слова Александра Костина ТАСС.

Александр Костин – чемпион Европы 2021 года и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. Также в активе легкоатлета серебро и бронза чемпионата Европы 2016 года. Спортсмен - подопечный заслуженного тренера России барнаульца Сергея Мануйлова.

Ранее мы сообщали, что Алтайский край на Паралимпиаде-2020 в Токио будут представлять два направления: легкая атлетика и плавание. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Напомним, 25 августа спортсмен из Бийска Роман Жданов стал победителем Паралимпийских игр в Токио-2020 в плавании на 50 метров брассом. Наш спортсмен преодолел дистанцию за 46.49 секунды. Стоит особо отметить, что бийский пловец не только пришел первым к финишу, он также установил мировой рекорд и рекорд Паралимпиады.

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