Медвежата очень маленькие и появились на свет только в этом году Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

На Алтае в объектив камеры видеорегистратора вблизи кордона Караташ попала медведица с малышами. Ролик разместили на странице Алтайского биосферного заповедника в «ВКонтакте».

Медвежата очень маленькие – появились на свет только в этом году. На кадрах видно, что они не отходят от своей матери и с любопытством изучают дерево, обняв его лапами.

– Медвежата любопытны, игривы. На вид представители семейства упитанные. Ситуация с кормами медведя в этом году на грани - ореха мало и он только по низкогорьям, однако много рябины, есть другие ягоды, что должно помочь прокормиться мохнатому семейству до наступления холодов, – отметил Юрий Калинкин, к.б.н., ведущий научный сотрудник заповедника.

Смотреть видеосюжет На Алтае сняли на видео медведицу с игривыми малышами

Напомним, ранее мы рассказывали о другом забавном видео: инспекторы Алтайского заповедника во время патрулирования заметили медведя, который удобно устроился на дереве. Его увидели у береговой зоны заповедной части Телецкого озера. На кадрах ролика видно, как он свесился с наклонившейся части дерева и не подавал признаков жизни. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Юрий Калинкин, рассказывал, что весна выдалась на Алтае затяжная и холодная. Первые следы медведей заметил госинспектор Яковлев 10 марта – молодой медведь прошел по побережью Телецкого озера.

Кроме того, мы сообщали, что в Алтайском биосферном заповеднике начал работать мини-центр по реабилитации медвежат-сирот. Идея создать некий детский дом для мишек появилась у сотрудников заповедника в 2020 году. Помочь в создании центра согласились семья Пажентовых, которые уже много лет спасают, выхаживают и готовят к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот у себя в Тверской области.

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