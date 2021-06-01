На Алтае появился медвежий «детский дом»

На содержание в заповедник взяли двух медвежат - Мишу и Машу. Фото: Алтайский биосферный заповедник

На Алтае ежегодно находят осиротевших медвежат. Чаще всего они теряют мать при лесозаготовительных работах. Испуганная техникой медведица уже не возвращается к медвежатам. Также часто медведицы умирают от пуль браконьеров. Оставшиеся одни медвежата обречены на гибель. Для их спасения в Алтайском биосферном заповеднике начал работать мини-центр по реабилитации медвежат-сирот.

В заповедник уже не раз обращались добрые люди, приютившие медвежат с просьбой выпустить животных на его территории. Во дворе обычного дома сложно воспитать полноценного медведя, который потом не будет зависеть от человека. После выпуска такие животные будут бродить по селам, доставляя местным жителям неудобства.

Идея создать некий детский дом для мишек появилась у сотрудников заповедника в 2020 году. Помочь в создании центра согласились семья Пажентовых, которые уже много лет спасают, выхаживают и готовят к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот у себя в Тверской области.

В мае 2021 года в заповедник в очередной раз обратились жители Алтайского края с просьбой принять на содержание двух осиротевших медвежат Мишку и Машку. Срочно был разработан проект мини-вольера и выбрано место на Яйлинской террасе. 23 мая Мишка и Машка были выпущены в вольер. Как отмечают сотрудники заповедника, насидевшиеся в клетках и других малоприспособленных помещениях, они не сразу освоились.

Размер вольера – 10х10 метров. Он огражден электрозабором для защиты от диких животных – на медвежат запросто могут накинуться волки или взрослые медведи.

– Внутри вольера растут несколько берез, которые дают тень животным, служат тренажером и местом спасения в случае проникновения хищников. В настоящее время Мишка и Машка освоились в своем мирке с домиком-убежищем в тени берез, хороший аппетит указывает на их благополучное состояние. При кормлении и уходе за медвежатами строго соблюдаются все требования, необходимые для их будущей успешной реабилитации в дикой природе, – рассказывают сотрудники заповедника.

Медвежат планируют выпустить во взрослую жизнь в августе. По словам специалистов, к этому моменту они уже будут готовы сами себе добывать пищу.

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