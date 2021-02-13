На Алтае в объектив фотоловушки попал самец снежного барса по имени Хан. Зверь прошел больше ста километров и засветился в западной части Южно-Чуйского хребта. Ученые предполагают, что он проделал такой длинный путь в поисках добычи, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского представительства WWF.Яркие кадры– Если хищники перемещаются на такие большие расстояния, возможно им не хватает добычи. Для снежных барсов в России главная добыча — сибирский горный козел, численность которого на Южно-Чуйском хребте с каждым годом сокращается. На самом деле расстояния, которые проходят снежные барсы, могут быть и больше ста километров, но ирбисы не перемещаются по прямой, они передвигаются по территории охотничьего участка, методично патрулируя свои владения, — рассказал Александр Карнаухов, представитель WWF в Алтае-Саянском экорегионе.Величественный ирбис по имени Хан впервые попал в фотоловушки в Кош-Агачском районе Республике Алтай в 2013 году. С тех пор он регулярно попадает в объективы камер.Ранее эксперты WWF и биологи уже отмечали перемещения снежных барсов на расстояния больше ста километров по прямой. Так в 2018 году в Бурятии на хребте Восточный Саян фотоловушки регистрировали снежного барса Мунко в 110 километрах по прямой от первой фотоловушки. Этой зимой барс также отметился в Монголии и прошел более 150 километров.Фотоловушки вместо ружьяВ нацпарке подчеркнули, что к охране снежного барса привлекают местных жителей. С 2015 года сельчане становятся добровольными помощниками. Они устанавливают фотоловушки, регистрируют нарушения и получают вознаграждение.– Местные жители ставят автоматические камеры в местах наиболее вероятного появления снежного барса, меняют карты памяти, но сами пока не умеют различать или определять снежных барсов по пятнам на шкуре, анализировать информацию, – говорит Денис Гуляев, координатор проекта на Алтае, Это делаем мы – сотрудники Сайлюгемского нацпарка и коллеги из WWF.Всего в 2020 году проанализировали более 18,5 тыс. фото и 70 видео автоматических камер. Работа потребовала много времени сил, но результат стоит того: в итоге получили 272 фото и 47 видео со снежным барсом.В 2020 году охотники установили и проверили 30 автоматических камер на территории более 300 тыс. га. В прошлом году животные повредили четыре фотоловушки. Тем не менее, за год местные жители зарегистрировали с помощью камер более 70 появлений в кадре снежных барсов в Кош-Агачском районе Республики Алтай.– В объективы фотоловушек в 2020 году попали: самка Юта и три ее котенка, самец долины реки Аргут, особь с рабочей кличкой Х, которая впервые попала в кадр в октябре, а позже в декабре 2020 года, третья особь ирбиса – новая, которая еще не встречалась ученым, 2-3 особи ирбиса на плато Укок, самец Хан и особь, которую не удалось идентифицировать, на Южно-Чуйском хребте, – пояснили в нацпарке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБарс и манул впервые попали в фотоловушку на алтайском хребте ШапшалОни прошли мимо фоторегистраторов еще в прошлом году (подробнее)