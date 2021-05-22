На Алтае сняли на видео медведя, который отдыхал на ветке над обрывистым склоном

Людям удалось шумом привлечь его внимание, зверь поднял голову и изучив обстановку, продолжил отдыхать. Фото: В. Сибгатуллин

Инспекторы Алтайского заповедника во время патрулирования заметили медведя, который удобно устроился на дереве. Косолапого нисколько не смущало то, что оно нависло над обрывистым склоном. Отдыхающего сняли на видео.

Медведя заметили у береговой зоны заповедной части Телецкого озера. На кадрах ролика видно, как он свесился с наклонившейся части дерева и не подавал признаков жизни.

– Однако людям удалось шумом привлечь его внимание, зверь поднял голову и изучив обстановку, продолжил отдыхать. В таком «висящем» виде он и был оставлен сотрудниками заповедника, продолжившими патрулирование береговой зоны, – сказано на сайте заповедника.

Как рассказал Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, весна выдалась на Алтае затяжная и холодная. Первые следы медведей заметил госинспектор Яковлев 10 марта – молодой медведь прошел по побережью Телецкого озера.

С начала апреля медведей стали встречать во время учета маралов на солнцепечных склонах. В середине апреля в Камгинском заливе увидели медведицу с малышом. В окрестностях кордона Байгазан 23 апреля госинспектор встретил медведицу с 4 медвежатами, что бывает очень редко.

– Основной массовый весенний корм медведей – первая зеленая трава, из-за холодов, расти не торопится. Поэтому эти крупные хищники вынуждены искать погибших зимой животных, в отдельных урочищах осталась кедровая шишка. Обильный урожай, хотя и мелкой шишки, осыпался осенью постепенно и частично ушел под снег. Более сильные взрослые особи могут убивать молодых, так в одной из куч закопанных медведем останков марала были обнаружены фрагменты молодого медведя, – добавил Юрий Калинкин.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском заповеднике впервые сняли на видео бобров. На кадрах с видеорегистратора несколько особей готовят себе корм, отгрызая ветви ивы и утаскивая их ближе к жилищу. Ученые отмечают, что съемка бобров автоматическими фотокамерами считается непростой из-за низкой теплопроводности их меха. Фотоловушки, оснащенные тепловыми датчиками улавливают их только с близкого расстояния. При съемке близких объектов в ночное время камера нередко засвечивает их вспышкой, не давая четкого изображения.

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