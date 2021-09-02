Преподаватель барнаульского вуза получил срок за покупку анаболиков через интернет

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

Преподаватель барнаульского вуза получил условный срок за покупку анаболиков в интернете. Он заказал препарат из Беларуси. О происшествии рассказали в пресс-службе алтайской прокуратуры.

– Судом установлено, что мужчина, работающий преподавателем одного из вузов Барнаула, достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации оборот сильнодействующих веществ подлежит обязательному контролю и ограничен в обороте, не имея законных оснований и не являясь получателем лекарственного препарата, содержащего тестостерон пропионат, решил приобрети его на территории другого государства, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина оплатил покупку онлайн, а потом получил заказ в отделении почты.

Ввоз подобных препаратов запрещен в России без специального врачебного назначения. Преподавателя осудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду сильнодействующих веществ. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Стероидные анаболики фитнес-любители используют для усиленного роста мышц. Однако эти препараты могут нанести серьезный вред здоровью.

– Вся беда в том, что эти гормоны метаболизируются в печени, неполное расщепление этих гормонов приводит к образованию женских гормонов. В результате появляются проблемы – нарушается сперматогенез, может увеличиться грудь по женскому типу, уменьшаются тестикулы, падает либидо, – рассказывал «КП» Денис Фуголь, барнаульский гастроэнтеролог.

Также, по словам врача, стероиды могут спровоцировать развитие опухолей, употребление анаболиков часто приводит к раку печени и яичек.

Ранее в Барнауле из-за подобного случая возбудили уголовное дело против атлета. Также недавно другой житель краевой столицы получил условный срок за сбыт препарата для похудения. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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