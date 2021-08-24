Трип под шляпкой: кто на Алтае продает мухоморы и куда уносит покупателей после "дегустации"

50 граммов сушеного красного мухомора в данном интернет-магазине стоит 800 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кража века (как-то иначе назвать это событие просто язык не поворачивается!) произошла на Алтае - 52-летний житель Егорьевского района пробрался на склад предприятия по закупу лекарственных растений и похитил оттуда 16 кг мухоморов!

- Директор предприятия, занимающегося заготовкой сырья, сразу же написал заявление в полицию, - рассказали в ГУ МВД Алтайского края.

Похитителя поймали по горячим следам. Мухоморы изъяли, а мужчине вменили уголовную статью за кражу. Теперь мухоморных дел «мастер» будет отвечать за содеянное перед судом.

Скорее всего, любитель грибов планировал заработать на продаже сворованных мухоморов. В своем заявлении предприниматель указал сумму ущерба - 64 тысячи рублей. Путем несложных вычислений получается, что килограмм сушеных мухоморов стоит 4 тысячи рублей.

«Комсомолка» решила узнать, за сколько жители Алтайского края продают и покупают мухоморы, и к чему может привести пристрастие к подобным «деликатесам».

Более выгодно сдавать сушеные мухоморы. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Сколько можно заработать

Не секрет, что многие сельские жители Алтайского края живут тем, что собирают и сдают папоротник, ягоды, грибы. Труд это не легкий, однако, расценки у перекупщиков на дары леса невелики.

В интернете немало объявления о закупе грибов, в том числе и мухоморов. Вот, например, одно из них: «Закупаю мухоморы, цена за 1 кг - 250 руб». Звоним, чтобы узнать подробности.

- Принимаем только свежие шляпки, без ножки, - говорит на том конце провода мужчина.

- А как же «стебель»? - поинтересовались моя жадность, а в уме я уже считаю убыток, который принесут мне «ноги».

Но опытный мухоморовед быстро ставит на место:

- Вы что! Ноги вообще всегда идут на выброс. Из них ничего не сделаешь.

Как оказалось, более выгодно сдавать сушеные мухоморы (точнее, их шляпки). В этом случае цена за килограмм взлетает аж до 5 тыс. рублей.

Кстати, для тех, кто не в курсе - мухоморы бывают двух видов: красный и пантерный. Первый знают все. Он с красной шляпкой в белую крапинку. А вот у второго шляпка коричневая, что на первый взгляд не выдает в растении его ядовитый характер.

Кстати, для тех, кто не в курсе - мухоморы бывают двух видов: красный и пантерный. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Почем грибы для народа?

Объявлений о продаже грибов на известных сайтах объявлений намного больше. Как правило, предлагают, благородные грибы: белые (250-350 руб/ кг), грузди (250 руб/кг, 500-900 рублей/10-литровое ведро), лисички (100 рублей/ литровая банка) и т.д. А вот мухоморов для народа не так уж и много.

«Предлагаем сушеные шляпки красного и пантерного мухомора. Место сбора - Алтайский край» - автор данного объявления просит за них 8 тысяч рублей за кг. И это еще по-божески, есть и те, кто загнул ценник до 14 тысяч рублей.

От мух и для трипа

Один из барнаульских сайтов, торгующих грибами, позиционируют мухоморы как средство, которое «позволит вам обойтись без всякой химии и решить все проблемы с назойливыми мухами и мошкарой в доме». Но! Под товаром «Мухомор пантерный» есть «улетный» отзыв:

- Заказали 30гр, вчера получили. С момента заказа до получения прошло 8 дней. Уехали на природу, расположились возле реки, и скушали по две шляпки, через 1 час вошли в трип. Качество просто супер.

50 граммов сушеного красного мухомора в данном интернет-магазине стоит 800 рублей. Пантерный в том же весе дороже – 900 рублей. Есть и вариант подешевле – за 18 рублей можно купить один грамм мухомора любого цвета – видимо, на пробу. Премиум сегмент также представлен. Например, 100 грамм сушеного гриба, упакованного в деревянную коробку обойдется в 3 тыс. рублей. Есть тут и мухоморы в микродозах, упакованных в капсулы – похожи на обычные таблетки. 80 капсул по акции стоит 1000 рублей. И ведь найдутся же те, кто купит это «чудо». И будет потом чудить…

За 18 рублей можно купить один грамм мухомора любого цвета. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Мы позвонили по телефону, указанному в данном интернет-магазине. Продавец взял сразу приветливо поинтересовался: «А цель у вас какая? Чего хотите?».Улетные мухоморы

- Да просто попробовать, - отвечаю я.

- Я имею ввиду, что вам нужно? Легкий трип, эйфория или просто побалдеть?

- Наверное, хотелось бы расслабиться, - решила я.

- Начинать нужно с одного грамма. Больше не стоит. А то реакция у каждого разная. Бывает мужика весом 150 кг «уносит» далеко от такой порции. А какая-нибудь женщина среднего телосложения просто успокоилась и избавилась от стресса. Постепенно можно повышать дозировку. Но тоже только на один грамм. Мало ли что…

- А что вообще стоит ожидать от применения?

Тут мужчина начал как истинный продавец нахваливать свой товар без лишней скромности:

- Улучшится настроение, захочется общаться с людьми. Сон тоже станет качественнее и глубже. Бессонницу можно убрать. Еще если вам на работе нужно запоминать много информации, мухоморы также помогут. Вот у нас порошок из мухоморов в капсулах мамочки берут для первоклассников: 0,4 грамма – ребенку достаточно.

- А это не опасно?

Тут собеседник выдохнул и признался:

- Честно скажу, не знаю. Все зависит от дозировки. А дозировка – от цели. У меня сосед, по его словам, через стены проходил. Но, на мой взгляд, это уже слишком. Хотя, кто-то хочет уйти н трип разной степени. Тогда употребляют больше. Дело еще в том, что, не попробовав, невозможно узнать, как это на тебе сработает.

- В каком виде их едят? – интересуюсь, раньше ведь не принимала такого.

- Кому как нравится. Я, например, каждое утро откусываю немного от сушеного мухомора. Запиваю водой и все. А кто-то протирает и добавляет порошок в еду.

После небольшой паузы, мужчина добавил:

- Если еще не готовы, то лучше подумать.

Комментарий специалиста

Лекарств из мухоморов не бывает!

Герман Балаганский, заведующий токсикологическим отделением городской больницы №11 Барнаула:

- Лекарств на основе мухоморов не существует! Поэтому покупать различные капсулы, тем более «кормить» ими детей, ни в кроем случае нельзя! Мухоморы обладают наркотическим действием. Так, например, даже небольшая дозировка в 4 мг вызывают эйфорию как минимум на полчаса: человек становится активным, веселым, общительным, видит красочные галлюцинации. А через 90 минут возникают судорожные подергивания. При дозировке от 12 мг может возникнуть серьезное отравление. Иногда оно начинает проявляться через 1,5 часа, а в некоторых случаях и через 6 часов – у человека появляются мышечные подергивания вплоть до судорог, помутнение сознания, нарушается дыхание и понижается давление. Дело может дойти и до реанимации.

Даже после выздоровления неприятные симптомы (тошнота, слабость, мышечная боль, подавленное настроение) могут сохраняться на протяжении одного-двух месяцев. Если употреблять мухоморы долго, то это грозит почечной и печеночной недостаточностью. В Алтайском крае отравления мухоморами случаются редко. За прошлый год могу вспомнить только один случай – двое школьников попали в больницу, но, к счастью, все закончилось хорошо.

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