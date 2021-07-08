Барнаульского атлета могут осудить за покупку анаболиков через интернет

В итоге в отношении заказчика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульского атлета могут осудить за покупку анаболиков, которые он заказал в Беларуси. Посылка с товаром пришла мужчине по почте, после получения почтового отправления его задержали, сообщает алтайское таможенное управление.

- 29-летний житель Барнаула заказал через Интернет из Республики Беларусь препараты для наращивания мышечной массы. Экспертиза показала, что находившиеся в посылке таблетки и жидкость во флаконах содержат сильнодействующие вещества общим весом почти 65 граммов, - рассказали специалисты.

Речь идет о так называемом тестостероне, мужском гормоне и стероидах, которые употребляют для стимуляции роста мышц. Вещества оказались из запрещенного списка, который утвержден постановлением правительства.

- Согласно законодательству, сильнодействующие вещества могут быть ввезены при наличии врачебного назначения. Соответствующих документов мужчина не предоставил, - рассказали таможенники.

В итоге в отношении заказчика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Максимальное наказание - лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере 1 млн руб.

Достать стероиды просто так не удастся, препараты не продаются без рецепта или вообще запрещены. Зато нет никаких проблем, чтобы их заказать. На форумах «спецы» даже расписывают схемы приема препаратов.

- Я заказываю себе время от времени. Одной упаковки хватает примерно на три недели, стоит всего около 1 тыс. рублей. Отправляют обычной посылкой по почте, никто там ничего не проверяет, - рассказал житель Барнаула Алексей.

Мнение специалиста

«Стероиды могут сорвать весь обмен веществ!»

Денис Фуголь, барнаульский врач, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ:

«Стероидные анаболики представляют синтетический аналог полового гормона – тестостерона. Они стимулируют рост мышц, увеличивают силу, поэтому так популярны у спортсменов и фитнес-любителей. Вся беда в том, что эти гормоны метаболизируются в печени, неполное расщепление этих гормонов приводит к образованию женских гормонов. В результате появляются проблемы – нарушается сперматогенез, может увеличиться грудь по женскому типу, уменьшаются тестикулы, падает либидо. Но это лишь полбеды: на стероидах растут не только мышцы – это может спровоцировать развитие опухолей, верный спутник анаболиков – это рак печени и яичек. Также происходит подавление выработки собственных половых гормонов. Конечно, сейчас на анонимных форумах учат ставить ингибиторы, блокировать переход тестостерона в эстроген, но поверьте, это целая куча препаратов, и универсальной схемы лечения быть не может. Так что лучше занимайтесь физкультурой – умеренная нагрузка, правильное питание с включением в рацион красного мяса, орехов, овощей и отказ от вредных привычек, употребления пива, соевых продуктов помогут вам естественным образом поднять уровень тестостерона».