Молодой барнаулец получил условный срок за сбыт препарата для похудения

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 26-летний местный житель получил условный срок за незаконное приобретение, хранение и пересылку сильнодействующего вещества. Как сообщила помощник прокурора Центрального района города Маргарита Мельникова, он сбывал препарат для похудения.

Два года назад мужчина открыл свой интернет-магазин: закупал сильнодействующее вещество, которое используют как средство для похудения, и продавал покупателям из разных городов. После оплаты товара он делал посылки и отправлял их, указав вымышленную фамилию и адрес.

По данным источника «КП», он также вел свой канал на известной площадке, где рассказывал о том, как использовать вещество.

В итоге одну из посылок, которую мужчина отправил в Чебоксары, изъяли правоохранители. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.