Шесть спортсменов представят Алтайский край на Паралимпиаде-2020 в Токио

Алтайские спортсмены вполне могут претендовать на медали Фото: Виталий БАРАБАШ

24 августа в Токио стартуют Паралимпийские игры-2020. Также как и Олимпиада, этот турнир пройдет с участием алтайских спортсменов.

Состав российской паралимпийской сборной был озвучен еще 22 июля. В него вошел 241 спортсмен, из которых 183 – с поражением опорно-двигательного аппарата, 43 - с нарушением зрения, 11 - с особенностями интеллектуального развития, 4 - представители федерации паратхэквондо. Наши соотечественники поборются за награды в 19 видах спорта. Это практически 100%-е представительство, так как всего на Играх состязания пройдут по 22 видам.

При этом помимо основного состава есть список тех, кто в любой момент может выйти на замену. Конечно, в нынешних условиях речь идет о случаях заражения коронавирусом. На этом втором листе 40 спортсменов и столько же сопровождающих – это и тренеры, и врачи, и администраторы.

Алтайский край будут представлять два направления: легкая атлетика и плавание. За первую дисциплину отвечает заслуженный тренер России Сергей Мануйлов. Он повезет в Токио своих спортсменов: Александр Костин и его зрячий лидер Юрий Клопцов, а также Егор Шаров.

За пловцов отвечает заслуженный тренер России Елена Соколова. Она будет сопровождать сразу четырех спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата: Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.

К сожалению, в этом году наша сборная осталась без таких маститых спортсменов, как пауэрлифтеры. Та же Тамара Подпальная не планирует завершать карьеру, а ее наставник Андрей Подпальный ранее даже заявил, что в любом случае, его подопечная осенью поедет на чемпионат мира и будет пытаться набрать баллы для последующего участия в Играх-2024. В этот раз атлеты оказались за бортом из-за того, что в период 2017-2018 годов были отстранены от международных соревнований и не смогли набрать нужное количество турниров такого уровня.

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