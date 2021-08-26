Призер Паралимпиады Роман Жданов: «Бронзой» я доволен, но не до конца доволен результатом

Церемония награждения (фото: скриншот эфира "МАТЧ ТВ")

В четверг, 26 августа, бийчанин Роман Жданов стал бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио-2020.

Сегодня наш спортсмен сражался за медаль в плавании на 100 метров вольным стилем. Это не коронная дистанция Романа, лучше у него получается брасс и вчерашний день тому явное подтверждение – Жданов стал чемпионом Паралимпиады.

Тем не менее, несмотря на явное отставание от лидеров стометровки, Роман собрался и на втором круге смог показать третье время - 1: 26,95. Победителем же дистанции стал представитель Японии Такаюки Сузуки (1: 21,58), «серебро» досталось итальянцу Луиджи Беждато (1: 23,21).

Таким образом, на данный момент в активе Романа Жданова две медали и это еще не предел: сегодня наш спортсмен снова появится в бассейне – Романа вместе с еще одним бийчанином Артуром Кубасовым включили в список российской команды для участия в финальном заплыве эстафеты 4х50 метров. Старт состоятся в 18.01 по барнаульскому времени.

- На последних метрах видел, как мексиканец по третье дорожке догоняет. Я почувствовал, что надо выложиться, потратить все силы. «Бронзой» я доволен, но не до конца доволен результатом, - говорит Роман Жданов в эфире «МАТЧ ТВ». – Но силы еще есть, еще не один день дистанции плыть.

По словам спортсмена, во время подготовки к Паралимпиаде, он не делал акцента на какую-то конкретную дистанцию. Все шло своим чередом.

- Я плаваю все дистанции и везде надо выкладываться, - подчеркивает спортсмен.

Кстати, отметить вчерашнее «золото» Роман еще не успел – слишком многое поставлено на карту и расслабляться нельзя. Тем более, что за спиной спортсмена всегда стоит его наставник – Заслуженный тренер России Елена Соколова. Именно она выводит пловца в бортику бассейна и везде сопровождает его. Так что этот налаженный тандем может принести еще не одну медаль.

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