«Нам бы в маразм не уйти». Депутаты АКЗС поспорили о запрете продажи энергетиков и зажигалок

Законопроект "о защите здоровья несовершеннолетних" представил председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев. Фото: АКЗС

В Алтайском крае депутаты не оставляют идею ввести запрет на продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Законопроект об ограничении торговли на данные товары парламентарии бурно обсудили на очередной сессии АКЗС 25 марта.

Запретный плод сладок

Законопроект о запрете продажи энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, разработан комитетом АКЗС по здравоохранению и науке. Разработчики законопроекта считают, что и то, и другое может нанести непоправимый вред здоровью подростков.

– За последние годы на потребительском рынке произошел резкий рост продаж тонизирующих напитков. В подавляющем большинстве упаковки, которые идут из-за рубежа содержат суточную норму кофеина для взрослого человека. Доза для ребенка должны быть в два-три раза ниже. Не буду останавливаться на вреде от избыточных доз кофеина, они подробно описаны, – объяснил председатель комитета Александр Лазарев.

Также, по словам Лазарева, все чаще подростки увлекаются различными видами токсикомании, в том числе сниффингом – вдыхание бытового база. Даже однократное вдыхание газа из зажигалки может привести к смерти от удушья, параличу дыхательного центра и отеку головного мозга

– Эти товары не являются товарами первой необходимости. Их можно отнести к продуктам получения удовольствия. Если взрослый способен себя правильно оценить, то ребенок находится под нашим контролем, – отметил Лазарев.

Председатель АКЗС Александр Романенко усомнился в целесообразности принятия такого закона. Он привел аналитические данные, согласно которым более 60% молодежи согласны с тем, что тонизирующие напитки пагубно влияют на подростков.

– Запретный плод сладок. Если молодежь и так все понимает, зачем тогда запрещать? – спросил Романенко.

Лазарев ответил, что подобные споры возникали, когда запрещали продажу снюса, но в итоге ограничения привели к положительному результату – их потребление снизилось.

Мухи отдельно, котлеты отдельно

Не все депутаты поддержали предложенный законопроект. Вадим Смагин, депутат Единой России и гендиректор Бочкаревского пивоваренного завода, который производит безалкогольный энергетик Target, заявил, что в 170 странах мира никаких подобных ограничений нет.

– На сегодня в РФ и за рубежом нет ни одного заключения о вреде безалкогольных тонизирующих напитков. Могу для любого из здесь присутствующих сделать полный расклад, из чего и как они делаются, – заявил Вадим Смагин.

Смагин обратил внимание, что дело здесь не в корыстном интересе, так как доля производства безалкогольных тонизирующих напитков на заводе – лишь 1%.

– Закон, наверное, нужный, но мы все смешивает в этом законопроекте. Энергетические напитки и зажигалки, мне кажется, немного разные истории, – заметил депутат АКЗС Юрий Матвейко. – Может так случиться, что ко второму чтению в документ мы напишем, что нельзя нюхать краску и бензин. Нам бы в маразм тут не уйти.

В итоге законопроект «о защите здоровья несовершеннолетних» в первом чтении поддержали 48 депутатов, трое проголосовали против, еще восемь воздержались. Документ будут дорабатывать ко второму чтению.

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