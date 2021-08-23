В Барнауле открыто продают контрафактный алкоголь

По сведениям источников телеканала, некоторые магазины действуют в Барнауле уже семь–десять лет Фото: Олег УКЛАДОВ

За последний месяц в Алтайском крае некачественным алкоголем отравились 10 человек. Шестеро из них умерли, а одна девушка частично ослепла. Журналисты телеканала «Толк» выяснили, что в краевой столице работает несколько точек, где торгуют контрафактом.

– Журналисты провели контрольную закупку в нескольких точках На бутылку водки и две пачки сигарет потратили 290 рублей. Горячительное – по 150, сигареты – по 75 и 65 рублей за пачку. И это притом, что по закону с июля этого года продажа сигарет дешевле 108 рублей запрещена, – отмечает издание

Несмотря на явные нарушения законодательства, такие точки продолжают открыто работать. По сведениям источников телеканала, некоторые магазины действуют в Барнауле уже семь–десять лет.

Павел Авкопашвили, директор Регионального центра оценки и экспертизы, оценил купленную продукцию.

– На исследование была представлена казахстанская продукция или подделка казахстанской продукции. Потому что там штрихкод не бьется по количеству цифр. Также размазаны цифры на акцизной марке. Данные номера в системе проверки акцизных марок не установлены. Продукция, представленная на исследование, обладает всеми признаками подделки, – подчеркнул эксперт

Журналисты направили официальные запросы сразу в несколько контролирующих органов: МВД, ФСБ, прокуратуру и налоговую – с просьбой провести соответствующие проверки.