В Алтайском крае хотят запретить продавать подросткам энергетики и зажигалки

Зажигалки хотят запретить из-за нескольких случаев токсикомании среди подростков, которые закончились трагично. Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае могут запретить продавать детям энергетики и зажигалки. Депутаты АКЗС разработали два новых законопроекта. В первом документе речь идет о газовых зажигалках, которые подростки используют для вдыхания ради наркотического эффекта, во втором проекте – об энергетических безалкогольных напитках. В чем вред того и другого, и нужно ли запрещать это на законодательном уровне, мы обсудили с врачом-гастроэнтерологом и врачом-токсикологом.

Энергетик может довести до инсульта

На каждой банке энергетика с обратной стороны написано «Не рекомендуется употреблять детям в возрасте до 18 лет». Но то, что не рекомендовано, не значит, что запрещено. На федеральном уровне нет закона, по которому несовершеннолетним нельзя продавать энергетики. Однако многие регионы вводят свои нормы на этот счет. В Москве, Московской области, Курской, Ивановской и других областях ребенок не может купить никакой энергетический напиток независимо от того, есть в нем этиловый спирт или нет. Теперь такие правила хотят ввести и в Алтайском крае.

– Энергетик наносит вред всему организму в целом, – говорит врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь. – Доля кофеина в нем в пять раз выше, чем в чашке эспрессо. К тому же, туда добавляют искусственный кофеин, дающий сиюминутный эффект возбуждения, который очень быстро проходит. Сначала нервная система возбуждается, а затем начинает тормозить, и возникает потребность принять новую дозу. Плюс из-за мочегонного эффекта происходит обезвоживание, кровь сгущается, могут образовываться тромбы, нарушается мозговое кровообращение и возникает риск инсульта. Помимо этого, в одной банке энергетического напитка содержится суточная доза сахара. Так что энергетики не полезны ни детям, ни взрослым.

Не ограничить, а убрать из продажи полностью

Врач-токсиколог Михаил Нагорный и вовсе считает, что энергетические напитки в целом лучше исключить из продажи.

– Они одинаково вредны для здоровья как детей, так и взрослых. При длительном приеме они вызывают зависимость, истощают центральную нервную систему, действуют на сердечно-сосудистую систему. Проблема в том, что эта категория товаров рассчитана именно на подростков, поэтому производители будут любыми способами пытаться завуалировать их, чтобы напитки дошли до основной категории потребителей, – рассуждает Михаил Нагорный. – Лучше их продажу не просто ограничить по возрасту, а запретить вовсе.

Зажигалки уже не в моде

Если с энергетиками все понятно, то запрет на продажу зажигалок вызывает некоторые вопросы. Депутаты предлагают ввести возрастные ограничения из-за пристрастия некоторых подростков вдыхать газ. Так, в феврале 2020 года в Новоалтайске 14-летняя девушка скончалась после того, как вдохнула газ из баллона для заправки зажигалок. Подобный случай произошел в 2011 году в Барнауле, тогда умерла 13-летняя девочка. В гараже вместе подругами она выпускала газ из зажигалок в полиэтиленовые пакеты и дышала им.

Однако подобные случаи в новостной сводке встречаются не часто.

– Все-таки газ из зажигалок – это не тот бытовой товар, который вызывает наркотический эффект. Раньше гораздо чаще встречалось вдыхание бензина или клея, теперь это уже не так популярно, – говорит врач-токсиколог Михаил Нагорный. – Сейчас в ходу синтетические наркотики, которые употребляются разными способами. Идея о запрете продавать зажигалки вызывает у меня улыбку. Ведь тогда по логике нужно запретить и продавать лекарства подросткам. 2-4 таблетки парацетамола могут вызвать серьезное отравление, гораздо серьезнее, чем газ для зажигалок. Тот же корвалол в определенной дозировке оказывает наркотизирующий эффект. Он вызывает психофизическую зависимость. Вот его как раз нужно продавать исключительно по рецептам, как это делают во всем мире.

Вряд ли новые запреты понравятся детям, зато наверняка приглянутся их родителям. Сейчас оба законопроекта вынесены на общественное обсуждение. Отзывы по ним можно оставлять до 6 октября 2020 года на сайте АКЗС.

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