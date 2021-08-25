Чем грозит использование поддельной справки о результатах ПЦР-теста

В Барнауле завели дело против продавцов фальшивых ПЦР-справок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту изготовления поддельной справки о прохождении ПЦР-теста. Пока что под статью попали продавцы липовых документов. Однако, как сообщают в полиции, ответственность могут понести и покупатели фальшивых анализов.

Накажут всех

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейские обнаружили поддельную справку у трудового мигранта, которую ему изготовили за небольшую плату две жительницы Барнаула.

– Женщины работают в частном предприятии, которое на коммерческой основе оказывает мигрантам из зарубежных государств содействие в оформлении документов для проживания и работы на территории России, – сообщили в краевом МВД.

За изготовление липовых справок они брали от 6 до 10 тысяч рублей. Всего полиция изъяла больше сотни поддельных документов.

По факту подделки было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ, но ответственность может грозить не только продавцам фальшивок, но и покупателям.

От штрафа до ареста

Как поясняет барнаульский юрист Сергей Веселых, за использование поддельного документа также предусмотрена ответственность по статье 327 УК РФ. По ней виновному могут назначить штраф в размере до 80 тысяч рублей. Также предусмотрены и более серьезные наказания: обязательные, исправительные работы и даже арест на срок до шести месяцев.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что пока дело расследуется и неизвестно, какое наказание грозит покупателям фальшивых ПЦР-справок.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Барнауле появились первые продавцы сертификатами о прививке против ковида. Они активизировались после введения в Алтайском крае обязательной вакцинации от коронавируса. Что грозит желающим купить фальшивый сертификат о прививке, можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Непривитым барнаульцам стали приходить уведомления о прохождении вакцинации от COVID-19

Некоторые полагают, что предприимчивые люди начали продавать прививочные сертификаты (подробнее)