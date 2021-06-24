Непривитым барнаульцам стали приходить уведомления о прохождении вакцинации от COVID-19

В крае продолжается прививочная кампания против ковида Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула крайне была удивлена, когда получила уведомление на Госуслугах о якобы сделанных прививках от ковида. Кроме того, судя по сообщению, горожанка прошла вакцинацию аж в ЦРБ Самарской области…

- Я живу в Барнауле и не делала вакцинацию ни здесь, ни тем более в другом регионе. Я думаю, что не одна такая. Возможно, кому-то выдали сертификат за деньги, - пишет Алена в паблике barnaul.insta.

По словам девушки, в уведомлении на портале Госуслуг говорится, что прививка была сделана в апреле, хотя сообщение пришло 19 июня. Что на самом деле произошло: ошибка медиков или неисправная работа портала – пока непонятно. В настоящее время горожанка не планирует делать прививку, но в будущем, если у неё появится желание вакцинироваться, уже имеющийся сертификат может осложнить эту задачу.

Аналогичная ситуация произошла и с другой жительницей Барнаула. Как рассказала «Комсомолке» Екатерина Соколова, на её электронную почту пришло уведомление с Госуслуг о получении первого компонента вакцины против ковида.

- Я скачала приложение, в котором мне предложили заполнить дневник самонаблюдений после первой прививки, хотя я её не ставила. Спустя какое-то время мне позвонили из моей поликлиники и пригласили на вторую прививку. Я посмеялась и сказала, что даже первую не ставила. Женщина из регистратуры переспросила мою фамилию и имя, и, видимо, поняв, что ошиблась, извинилась и бросила трубку, - говорит девушка.

Однако и на этом бардак не закончился - через некоторое время Екатерина получила сертификат о том, что она получила оба компонента противоковидной вакцины.

Как оказалось, девушки – далеко не первые, кто оказался в центре скандала. Вот что пишут пользователи в паблике barnaul.insta:

- Мне тоже письмо пришло пару дней назад о том, что я якобы привилась 17 мая. Самое интересное, что в этот день я лежала в роддоме и никак не могла вакцинироваться. Возможно, поликлиники поднимают себе рейтинги по вакцинации, - пишет krasnoperova_27.

- Мне с поликлиники позвонили и сообщили, что якобы моему сыну (8 лет) была сделана прививка в Бийске, хотя он её не делал, - комментирует пользователь marina03.03.1985.

- Моей маме тоже такое письмо пришло, но она не ставила прививку, - добавила комментарий golna2121.

- Было подобное. Госуслуги в конце мая активировал, а прививку, оказывается, в начале мая поставил, ещё и в Свердловской области, - говорит nikitos_ovs.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в Минздрав Алтайского края.

- Происходит некая техническая ошибка, но по чьей вине – пока неизвестно. Людям, которые не прививались, но получили сертификат, мы рекомендуем обращаться в техподдержку портала Госуслуг или Министерство цифрового развития РФ. Если непривитые всё же захотят вакцинироваться, то даже при наличии сертификата им не откажут в прививке, - отметили в министерстве.

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