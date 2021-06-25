Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Алтайском крае

За подобный «бизнес» предусмотрена уголовная ответственность Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае обсуждают возможность введения обязательной вакцинации против ковида. Судя по практике других регионов, на этой волне сразу активизировались «предприниматели», торгующие фальшивыми сертификатами о сделанных прививках. Алтайская «Комсомолка» решила узнать, что грозит за попытку купить сертификат о прививке, и даже попробовала проникнуть в подполье прививочной «мафии».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, фактов продажи или покупки сертификатов о вакцинации в регионе пока что не зарегистрировано. Однако правоохранители предупреждают, что за подобный «бизнес» предусмотрена уголовная ответственность по статьям 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и статье 159 УК РФ «Мошенничество». По закону за это грозят как штрафы, так и реальное лишение свободы.

- Подделка или изготовление фальшивых документов наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, - отметил барнаульский юрист Сергей Веселых.

Причем попасть под статью закона могут не только продавцы липовых прививочных сертификатов, но и их владельцы.

- Важны последствия этого сертификата. Если, например, вы купили его, а потом поехали в санаторий и перезаражали там народ ковидом, то это может для вас закончиться уголовным преследованием, - разъяснил алтайский юрист, пожелавший остаться анонимным.

Кроме того, вы должны понимать, что за использование заведомо подложного документа по закону также грозит солидный штраф (до восьмидесяти тысяч рублей) или арест на срок до шести месяцев! Кстати, это касается не только использования фальшивого прививочного сертификата, но поддельного медотвода от вакцинации.

По словам юристов, распознать подделку при необходимости будет не так уж и сложно. Так, когда алтайской корреспондент «Комсомолки» ради эксперимента написала нелегалам (а их в сети уже предостаточно!), они предложили сертификат с печатью московской клиники. Согласитесь, будет выглядеть немного странным, если я, будучи жительницей Алтайского края, принесу работодателю справку о вакцинации в Москве. Особенно, если в столице в последнее время и вовсе не была… Стоимость бумажки озвучивать не будем, но, скажем так, это недешевое удовольствие. Лучше уж бесплатно привиться и получить к этому приятный бонус в виде бесценных антител, которые могут потом спасти жизнь.

Кстати, напомним, в Барнауле стало больше мобильных пунктов вакцинации. Накануне начал работать мобильный комплекс на площади Спартака. Автомобиль стоит возле магазина «Мария-Ра» (проспект Красноармейский,4) и принимает пациентов с 08:00 до 20:00. С 1 июля на этот же режим работы перейдет мобильный комплекс возле ТЦ «Праздничный» (улица Балтийская,16)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непривитым барнаульцам стали приходить уведомления о прохождении вакцинации от COVID-19

Некоторые полагают, что предприимчивые люди начали продавать прививочные сертификаты (подробнее)

Вакцинация против ковида на Алтае-2021: режим работы прививочных пунктов изменился

Рассказываем, где и как сейчас проходит вакцинация против ковида на Алтае-2021 (подробнее)