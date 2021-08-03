В Барнауле появились первые продавцы сертификатами о вакцинации против ковида

За продажу фальшивых документов грозит уголовная ответственность Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае в начале прошлой недели начала действовать обязательная вакцинация против ковида для отдельных категорий граждан. Желающие подзаработать на антипрививочниках уже активизировались в Барнауле. Так, корреспондент «Комсомолки» увидел на двери своего подъезда объявление о продаже сертификата.

- Сделаем сертификат COVID-19 с внесением в реестр Госуслуг. Обращаться в WhatsApp или по номеру телефона, - говорится на небольшом листке, приклеенном к двери.

«Комсомолка» списалась с автором объявления. Он рассказал, что сертификат стоит несколько тысяч рублей. При этом печать на нем поставит барнаульская поликлиника. Работает мошенник по предоплате.

Мужчина отметил, что гарантирует внесение записи о двух прививках в реестр. Покупателю даже необязательно получать сертификат от мошенника на руки, так как после внесения в реестр документ о прохождении вакцинации автоматически формируется на портале Госуслуг.

- Если хотите, можем сертификат сделать. Но работодателю достаточно документа с Госуслуг, - подчеркивает торговец.

Кстати, нелегал готов и сделать справку о медотводе от вакцинации. Стоить это будет столько же, сколько и сертификат.

Напомним, за продажу фальшивых документов (к ним относится и поддельный сертификат) предусмотрена уголовная ответственность по статьям 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и статье 159 УК РФ «Мошенничество». По закону за это грозят как штрафы, так и реальное лишение свободы. Так, по словам барнаульского юриста, продавцу могут назначить ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, арест на полгода или лишение свободы на срок до двух лет.

Также стать фигурантом уголовного дела может и покупатель липового сертификата, так как за использование заведомо подложного документа по закону грозит штраф до 80 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.

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