Падала в горную реку вниз головой: на Алтае мужчина спас сорвавшуюся с обрыва туристку

Девушка чуть не упала в бурную Катунь Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

На Алтае туристка хотела сделать яркое фото на фоне бурлящей горной реки, оперлась об ограждение, но оно неожиданно надломилось, и девушка полетела с обрыва вниз. Ее спас местный житель Евгений Смага, который за долю секунды оценил обстановку и бросился на помощь. В разговоре с «Комсомольской правдой» - Барнаул» он рассказал, как все произошло, и призвал внимательнее следить за качеством ограждений.

«Прыгнул за ней и удержал за ногу»

10 августа Евгений Смага вместе с родственниками отдыхал на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Вместе другими туристами они прогуливались у памятника Николая Рериху, установленному на берегу Катуни. Рядом фотографировались девушки.

– Я тоже хотел сделать снимок в этом месте и искал подходящий ракурс. Неожиданно услышал крик и обернулся. Все произошло за секунды, что называется здесь и сейчас – девушка, которая только что стояла рядом, полетела с обрыва вниз головой. Я прыгнул за ней следом и удержал за ногу, – вспоминает Евгений. – Если бы стоял на метр дальше, то, наверное, не успел бы ухватить. Там очень крутой короткий берег – падаешь и все, цепляться не за что, только трава. Думаю, что туристка сама не ожидала этого.

Евгений вытянул девушку, она не пострадала, только сильно испугалась и была в шоке.

– Я 20 лет работаю спасателем, доставал из воды многих людей и привык, что нужно действовать быстро. Может, этот опыт сказался. Сначала девушка даже не поняла, что произошло. Кажется, что ее подруга испугалась сильнее, – говорит мужчина.

Опасное ограждение

После случившегося Евгений убрал в сторону сломанное ограждение и положил его на землю, чтобы никто не поставил эти перила обратно.

– Осмотрев отломанный сегмент перил, вижу, что, возможно, он был отломан ранее, и кем-то, либо недалеким, либо нехорошим человеком, просто приставлен обратно. Также, на соседних секциях видны следы ремонта. И на самой смотровой пара секций стоит очень плохо и аварийно шатается, – вскоре после случившегося написал Евгений на своей странице в Instagram.

Ограждение. Автор фото: Евгений Смага

Мужчина не считает, что сделал что-то выдающееся и призывает туристов быть более осторожными, а ответственных за безопасность вовремя заниматься обслуживанием ограждений.

– Не вижу героизма в своем поступке. Уверен, что на моем месте так поступил бы любой нормальный человек. Другой вопрос в том, что многие перила стали гнилыми. Думаю, что их нужно лучше обслуживать, чтобы туристам ничего не угрожало. Я не люблю жаловаться, тем более в интернете, но есть вещи, из-за которых могут пострадать люди, – резюмировал Евгений.

Другие случаи

Напомним, ранее мы сообщали, что в прошлом году на Алтае туристку пришлось спасать из бурлящей реки после неудачного селфи. Жительница Барнаула, отдыхая в компании, в какой-то момент решила сделать снимок на скальном выступе. Тут с ноги модели слетел тапок и, упал в реку. Вскоре в воде оказалась и сама туристка. Ее спасли, женщина выжила.

Кроме того, в сентябре в районе села Элекмонар туристка решила устроить заплыв по Катуни, но не справилась с течением и утонула. Незадолго до того, как женщина отправилась на покорение горной реки, она сняла видео, в котором предрекла свою смерть: «прибьет к тем камням через пару дней». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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