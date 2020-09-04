На Алтае туристку пришлось спасать из бурлящей реки после неудачного селфи

Спасение женщины

Осторожно, можно «селфануться»! Такую надпись, пожалуй, стоит развесить в экстремальных местах, которые примагничивают к себе любителей селфи. Где только не пытаются щелкнуть себя любители лайков: в огне, воде и медных трубах, на крышах и в пещерах, в шпагатах простых и поперечных. Иногда это оборачивается большими неприятностями.

На днях в Горном Алтае случилось ЧП, которое, слава богу и героям-мужчинам, закончилось благополучно. Инцидент произошел в районе турбазы «Спутник», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике Алтай.

Погода бархатно шептала, и на берегах Катуни было многолюдно. Жительница Барнаула, отдыхая в компании, в какой-то момент решила запечатлеть на память себя-любимую на скальном выступе. Тут с ноги модели слетел тапок и, не попрощавшись с хозяйкой, упал в реку вслед за осенними листьями. Подшофе рассчитать опасность трудно – дама (кстати, не умеющая плавать!) решив ввернуть обувь, сама следом бултыхнулась в опасный водоворот.

И тут замаячили уже белые тапочки… Под громкие крики подруг жертву развернуло водоворотом и понесло к камням. К счастью, рядом были Сергей Черников, сотрудник МВД по республике Алтай, и Алексей Стешак, художник-декоратор. Услышав крики, оба нырнули в воду и успели вытащить перепуганную женщину возле камней прежде, чем ее унесло более бурным течением. На берег гостья вышла целой и невредимой, и даже помощь медиков не понадобилась.

- Сейчас решается вопрос о представлении героев к награде, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Сейчас решается вопрос о представлении героев к награде Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Напомним, что это далеко не первый случай опасного селфи на Алтае. В 2016-м году на всю страну прогремела история, когда барнаульские школьницы, пробравшись в зоопарк поздним вечером, решили «сфотаться» рядом с клеткой тигра. Девочки перелезли через забор закрытого зоопарка и подошли вплотную к ограждению. Тут хищник и вцепился когтем в ногу одной из школьниц. Спасли жертву молодые люди, которым удалось отвлечь тигра и оттянуть девочку от клетки.

Не менее печальный случай, когда в Барнауле пострадала школьница, решившая сделать супер-снимок на фоне клубов пара из теплотрассы. Девочка провалилась под снег в лужу с кипятком и сильно обожгла ноги.

Так, что будьте осторожнее в порывах запечатлеть себя любимого. Не селфанитесь!