«Прибьет к камням через пару дней»: туристка, решившая переплыть Катунь, предсказала свою гибель

Искали женщину 17 человек, однако поиски прошли безуспешно Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

3 сентября в районе села Элекмонар туристка решила устроить заплыв по Катуни, но не справилась с течением и утонула. Незадолго до того, как женщина отправилась на покорение горной реки, она сняла видео, в котором предрекла свою смерть: «прибьет к тем камням через пару дней». Та фраза оказалась почти пророческой, вот только тело до сих пор не нашли.

- Гроза, как я и предсказывала, прошла мимо. Я буду нырять, но не здесь - здесь можно убиться об скалы, а вот здесь спокойненько поплыву. Потом через пару дней меня прибьет к тем камням. Думаю, что здесь я прорвусь. Меня потянет туда, но я буду сопротивляться. Здесь такое течение бешеное, но я попробую. Сейчас я буду кружиться, спасательного жилета-то нет, - говорит женщина на своих последних видеокадрах, опубликованных на ее странице в Instagram.

После этого видео она передала свой телефон 16-летней дочери своих знакомых, у которых остановилась погостить. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, выплыть она так и не смогла – подхватило течение и стало уносить на стремнину.

- 16-летняя девушка сразу бросилась за помощью на ближайшую туристическую базу, позвонила родителям. Незамедлительно были организованы поисковые работы силами пожарных 5 ПСЧ села Чемал, местного населения, организаторы туристических сплавов предоставили катер, - отметили в МЧС.

Искали женщину 17 человек, однако поиски прошли безуспешно. Спасатели неоднократно предупреждали, что Катунь – опасная река, истоки которой находятся на леднике. Температура воды не превышает 10-15 градусов, из-за чего купание может обернуться судорогами, и это не считая опасностей течения и острых камней, затаившихся на дне.

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