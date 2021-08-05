Трагедия на Катуни. Близкие погибшего инструктора добиваются расследования

Второй рафт развернулся, не забрав инструктора Марсела

Погибшего на Алтае инструктора-рафтингиста Марсела Сталбекова 5 августа похоронили на малой родине. 4 августа самолет с его телом приземлился в Киргизии. Накануне мама Марсела – Вероника Мымытова обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности компании «Мастеррафт», где трудился ее сын.

Смертельная воронка

Трагедия на Катуни произошла 20 июля. В тот день туристы отправились на коммерческий сплав, на одном из рафтов инструктором был Марсел Сталбеков. На препятствии Тельдекпень-2 рафт Марсела перевернулся в воронке. Инструктор и девять туристов оказались в Катуни, пятерых, в том числе и Марсела, понесло течением вниз.

На видео, найденном и опубликованном друзьями погибшего парня, инструктор второго рафта, идущего следом, подбирает нескольких сплавщиков, прицепляет к себе на буксир перевернувшийся рафт и отправляется дальше, не подгребая к плавающему в воронке инструктору.

- Я видел Марсела, но его в этот момент перевернуло лицом ко дну, и я думал, в воде только его жилет, что инструктор может быть снял его, - вспоминает один из вынырнувших в тот день туристов, - говорил про «жилет» и инструктору рафта, который нас подобрал.

- С буксиром уже было трудно куда-то выгребать, видимо надеялись, что оставшихся подберут другие лодки. Они шли следом. А потом мы узнали, что Марсел утонул, - рассказывает еще один сплавщик с рафта Марсела.

Смотреть видеосюжет Трагедия при сплаве на Катуни 20 июля. Погиб инструктор-рафтингист Марсел Сталбеков

По словам Николая Шаталова, друга утонувшего инструктора, весть о ЧП он услышал вечером 20 июля.

- Мне удалось дозвониться до Вадима Алексеева, инструктора второго рафта. «Катунь забрала пацана» - кратко сказал тот, не вдаваясь в подробности, – рассказывает Николай. – Мне это показалось странным. Я сам водник. Потом, уже рассматривая видео подробно, увидел в действиях Вадима ошибки.

«Просили маршрут для новичков…»

А вот как рассказывает о ЧП Наталья, еще одна из выпавших с рафта туристок:

- Мы с мужем до этого ни разу не сплавлялись. Сказала про это администратору компании «Мастеррафт», попросив выбрать что-то попроще для первого раза. Та, рассказывая про маршруты, предложила этот со словами: «Он с порогами, но все проходят».

Приключение, по словам девушки, начиналось на эйфории.

- Марсел был веселый, позитивный, говорил, чтобы не боялись, что вытянет нас в случае чего морковкой – спасательной веревкой, - рассказывает путешественница, - И вдруг все происходит с точностью до наоборот. Мы попадаем в воронку, рафт переворачивается набок, все падают в воду. Я сидела рядом с Марселом и тоже угодила в воронку, пыталась выгребать, но вода тянула вниз. В какой-то момент я стала захлебываться и подумала: кажется все, но через три секунды меня выбросило на поверхность. В этот момент увидела, что несколько сплавщиков схватились за лодку, она накренилась в их сторону, ну а меня стало стремительно относить к скалам.

По словам Натальи, ее муж Владимир в это время оставался у рафта, но видя, что ее уносит, поплыл следом.

- У скал я пыталась за что-нибудь уцепиться, но сильное течение несло дальше. В итоге, зацепилась пальцами одной ноги за выступ скалы в каком-то закутке. Рукой схватилась за камень. В метрах двух от меня в воронке кружило Марсела. Тот был без сознания, - вспоминает женщина тот момент, как страшный сон.

Мужу Натальи удалось выбраться на берег. Но добраться до жены и инструктора не давало течение.

- В это время мимо прошли два рафта в прицепе, - рассказывает Наталья. -Владимир кричал им, чтобы подплывали, что Марсел тут, но у них не получилось, хотели бросить «морковку», это тоже не удалось. Тогда они ушли дальше по воде, надеясь, что нас заберут рафты, идущие следом. Но и другие лодки начинало относить, причалиться физически не получалось из-за сильного водоворота.

Марсел посередине в желтом жилете Фото: Личный архив

Владимир, найдя среди скал длинную палку, попытался вытащить инструктора за жилет.

- Но палка сломалась, - вспоминает Наталья. - Я стояла на уступе скалы, как цапля, и с ужасом наблюдала, как в двух метрах всплывает Марсел, его лицо меняло цвет от синего к фиолетовому.

- Это означало, что парнишка был жив, сердце билось, и его можно было откачать, - считает Николай Шаталов.

В итоге инструктор Вадим Алексеев дошел к супругам, застрявшим в скалах, по берегу. В это время Марсела Сталбекова уже унесло течением.

- На обратном пути меня сильно тошнило, болел нос от ушиба во время падения из лодки, - рассказывает Наталья, - состояние было ужасное.

По словам туристки, никто из руководителей компании «Мастеррафт» не извинился, не поинтересовался самочувствием выпавших из рафта туристов.

- Все мы перед сплавом подписывали бумагу, что предупреждены о рисках, видимо, поэтому никаких реверансов со стороны коммерческой компании не было, – говорит омичка.

Наталья с мужем были уверены, что оперативно начнутся поиски Марсела, что их опросит полиция и т.д.

- Но все было тихо, как будто ничего не случилось, – удивляется туристка. - В компании, видимо, просто решили ждать, когда тело всплывет.

«Даже не посочувствовали»

Вероника Мамынова, мама погибшего инструктора, узнала о несчастье на следующий день. По словам женщины, когда она дозвонилась до Константина Шальца, руководителя фирмы, в которой работал сын, тот устало объявил, что Марсел утонул. Вероника Тоноковна тут же вылетела на Алтай.

- Руководство компании встретило ее хладнокровно, не выразив никакого сочувствия, - возмущается Николай Шаталов. - Такое ощущение, что они смотрели на нее как на угрозу коммерческого благополучия.

- В момент, когда мой сын мертвый плавал в Катуни, они радостно отправляли новые сплавы на реку, на сайте на следующий день появились веселые фотографии, - рассказывает Вероника Тоноковна. - Я со слезами настояла, чтобы поставили информацию о пропаже сына и поисках, еле уговорила.

Тело Марсела Сталбекова было обнаружено 30 июля в полутора километрах от села Еланда, в десяти километров от места трагедии.

- Поднимали его из воды ребята из другой компании, - говорит Николай Шаталов. - Инструкторов из «Мастеррафта» не было, может, они устали после рабочего дня, может некогда им было…

Уберечь следующих

В заявлении, которое мама оставила прокурору, говорится, что компания «Мастрерафт», опасаясь огласки и потери клиентов, с самого начала замалчивала факт трагедии, что с очевидцами никто из правоохранительных органов не связывался, что сплавы на опасные пороги продолжаются без усиления мер безопасности (включая привлечение дополнительного страховочного судна).

Также Вероника Тоноковна пишет о том, что на порогах, где случилась трагедия с ее сыном, гибли и другие люди, и просит рассмотреть вопрос «легитимности оказания услуг» по проведению коммерческих сплавов по этим порогам.

- Пусть смерть моего сына предотвратит возможные подобные трагедии, - просит убитая горем мать.

- Это и наша цель сегодня - запретить водить туристов по этим порогам, - говорит Николай Шаталов, которого, по его словам, представители «Мастреррафта» сегодня обвиняют в популизме.

Марсел был веселый, позитивный, говорил, чтобы туристы не боялись Фото: Личный архив

«Все перевирают»

Корреспонденту «КП»- Барнаул» удалось дозвониться до Константина Шмальца, руководителя компании «Мастеррафт». Работодатель погибшего инструктора категорически отказался от каких либо комментариев, сославшись на плохой опыт общения со СМИ, что те , мол, все перевирают

В объяснениях Константина, данных правоохранителям, говорится о том, что заявление о пропаже инструктора в полицию было сделано в тот же день, что силами фирмы были организованы поиски в том числе и с помощью квадрокоптера, но они оказались безрезультатными.

На сайте фирмы сообщается о том, что Константин Шмальц, мастер спорта, многократный участник и призер международных соревнований по рафтингу. Сплавы Шмальц начал организовывать в 2002-м году.

«Огромное внимание мы уделяем безопасности клиентов, - сообщается первым делом. - Наша команда инструкторов на 100% состоит из опытных профессионалов, мы не берем студентов на подработку. Мы выдаем гидрокостюмы бесплатно. Еще у нас на сплавах есть рации. И таких мелочей много. Мы посещаем соревнования и обучающие мероприятия, мы каждый год совершенствуемся. Все это, чтобы ваш отдых был по-настоящему безопасным и надежным».

- Я читала это все перед путешествием, а теперь вижу, что это пыль в глаза, маркетинговый ход, - вздыхает омичка Наталья, до сих пор не отошедшая от шока.

Прочитано в сетях

Между тем, при обсуждении трагедии, звучат разные мнения. В дискуссию включились и туристы, и водники-профессионалы. Вот лишь несколько мнений из сетей:

«Коварство и поганство Тельдекпеня зависит от уровня воды. Но когда мы это проходили, мы были внимательны и аккуратны, да, и шли тандемами со страховкой друг друга».

«Также стоит задуматься вообще на тему "экстремальных активностей". Это не только рафтинг. Это и парапланы, и квадроциклы, и тарзанки, и горные восхождения. Всего не перечислить. И все эти области связаны с повышенным риском для жизни. О чём вас заранее предупреждают. И только ваше дело - соглашаться на это или нет. То же касается и работы в данных областях. В данном случае имела место (видимо) цепочка трагических случайностей. Начиная от внезапно вспухшей на воде на ровном месте "воронки". Никто никого не бросал и не забывал. Просто так трагично получилось. Каждый год кто-то гибнет в горах, падает с неба на землю, тонет в воде. И, к сожалению, нередко это случается с теми, кто, казалось бы, знает эту стихию как свои пять пальцев».

«Пни» - так вкратце называют гиды эти пороги, очень опасное место. И довольно бестолковое. Где утонуть на раз-два можно любому, даже очень опытному. И не стоит винить только «Мастеррафт». Их конкуренты периодически тоже топили туристов в этих порогах, но все замалчивалось. По сути, водить на «Пни» не стоит, их грамотные и опытные гиды не любят. Ну а туристам, прежде чем сплавляться, стоит почитать, куда».

«Порог этот коварный, река с 80 метров сужается до 8, течение постоянно меняется. Лет 12 назад проходили этот порог, рафт поставило свечкой, инструктора смыло, еле выловили, его постоянно затягивало под воду, жилет его выталкивал, без жилета шансы выжить стремятся к нулю. Года через два помогали вылавливать на этом же пороге женщин с Кузбасса, там выбило с катамарана четверых, так одна женщина рассказала, что её течение забило под камень и не давало вынырнуть, она уже с жизнью попрощалась, но в какой то момент течение свернуло и жилет её вытащил. Не ходите на этот порог, если вы не спортсмены».