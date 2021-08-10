Следователи назначили ДНК-экспертизу найденных в Новоалтайске костей

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

Алтайские следователи назначили ДНК-экспертизу костных останков, найденных в реке в Новоалтайске. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

- Днем 9 августа 2021 года в реке Черемшанка в городе Новоалтайске обнаружены останки костей и личные вещи человека, - говорится в заявлении ведомства.

По данному факту назначена доследственная проверка и комплекс исследований, в том числе ДНК-экспертиза. По одной из версий, останки могут принадлежать Ксении Боковой, пропавшей в марте 2014 года, как раз неподалеку.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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