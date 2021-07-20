Попросил поменять музыку: барнаульца скинули с лестницы в баре Che Guevara

Максим сразу же снял побои Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В очередном скандале оказался замешан барнаульский бар Che Guevara. Ранее его посетители устроили драку, в которой погиб 24-летний студент. На этот раз житель Барнаула пожаловался на охрану ночного клуба. Как рассказал пострадавший «Комсомолке», его сбросили с лестницы из-за замечания диджею.

- Мы с женой пришли отдыхать, и все было нормально, пока диджей не начал ставить плохую музыку, может, потому что дело шло к утру, и он решил спровадить людей домой. Я к нему подошел, спокойно попросил поменять музыку, а он в ответ начал грубить и говорить на повышенных тонах, а после и кидаться. Мы с ним сцепились, и в какой-то момент меня со спины взял охранник, положил на плечи и вынес на улицу, - рассказывает Максим.

По его словам, охранник вышел из здания и просто скинул мужчину с лестницы. Все произошло на глазах очевидцев, курящих на улице. Когда поднялась шумиха, к Максиму подбежал начальник охраны и попытался сгладить конфликт – сказал, что посмотрит по камерам, что произошло, и найдут ответственного за ранение гостя.

Максим сразу же снял побои Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Максим после ситуации решил не медлить и обратиться в полицию. Заявление уже написано, побои сняты. Врачи обнаружили на теле барнаульца кровоподтеки, огромную царапину, напоминающую дырку, в голове и другие царапины на теле. По словам судмедэкспертов, Максим еще легко отделался, так как при падении с высоты, даже пусть и не большой, травмы могли быть серьезнее.

Максим сразу же снял побои Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Никто не давал права охране прикладывать силу. Если не умеете урегулировать конфликт - не работайте в таких заведениях, - подчеркнул житель краевой столицы.

В самом клубе оперативно получить комментарий на момент публикации не удалось. В ГУ МВД по Алтайскому краю «Комсомолке» заявили, что по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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