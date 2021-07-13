Стоп, автохам: на перекрытом военными Чуйском тракте произошла массовая драка

Автохамы решили объехать пробку через прилегающее поле. Скриншот видео АСТ-54

В Алтайском крае обсуждают очередную «войну» с автохамами. В начале июля на Чуйском тракте недалеко от Косихи произошла драка между водителями, пытающимися проскочить пробку, и мужчиной, сделавшим замечание нарушителям правил дорожного движения.

Как рассказали в паблике АСТ-54, все произошло на повороте у села Косиха. Военные колонны перекрыли трассу, поэтому на участке вскоре образовалась приличная пробка. В затор попал и администратор новосибирского интернет-сообщества Виталий Полищук. Он как раз возвращался с ралли «Шелковый путь», два этапа которого проходили в Алтайском крае.

- Пока большинство людей спокойно ожидали, несколько «умников» начали объезжать затор по встречке, пытаясь вклиниться обратно в очередь. Они практически заблокировали дорогу по встречке. Другие пытались пылить по обочине, тогда им перекрывали движение. В итоге единственной возможностью для автохамов объехать затор стало прилегающее поле, - отмечают очевидцы. Речь идет о двух иномарках, одна из которых, судя по наклейкам, принадлежит такси.

Другие водители были возмущены поступком автохамов и начали высказывать им претензии, в том числе и Виталий. Тогда из такси вышла компания молодых людей, а парень, сидевший за рулем, и вовсе напал на Виталия с кулаками. Судя по кадрам видео в соцсетях, товарищи таксиста тоже подключились к избиению. Другие автомобилисты заступились за потерпевшего, и компания автохамов поспешила удалиться с места ЧП.

- Водитель иномарки стал стремительно ко мне приближаться. Я увидел, что он пытается ударить меня, а я его ногой в грудь оттолкнул. Но боец ММА из меня так себе, поэтому я стал закрываться, но все же получил удар в голову, - вспоминает Виталий.

Сейчас потерпевший от рук "обочечников" намерен обратиться в полицию. По словам юриста Алексея Аржанникова, мужчина будет добиваться возбуждения уголовного дела по статьям о причинении побоев или легкого вреда здоровью.

Напомним, буквально в эти выходные драка у барнаульского бара Che Guevara закончилась трагедией. Погиб 24-летний парень, студент Алтайского медуниверситета. Следком уже возбудил уголовное дело по данному факту, подозреваемый задержан. По предварительным данным, напавший является перспективным дзюдоистом из школы олимпийского резерва.

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