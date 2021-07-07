Ралли «Шелковый путь»-2021 завершился на Алтае

Ралли "Шелковый путь" - 2021 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 6 июля, в Алтайском крае завершилось Международное ралли «Шелковый путь»-2021.

Это был необычный формат гонки. Изначально команды должны были преодолеть путь в 5248 километров от Омска до Улан-Батора, преодолевая горы Алтая и пустыню Монголии, но как раз последнего не произошло.

3 июля глава штаба по ведению и контролю ковидного протокола Международного ралли «Шелковый путь» Денис Проценко направил в дирекцию письмо, в котором сообщил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Монголии не представляется возможным продолжать гонку на территории соседнего государства и необходимо остановить соревнования, либо же перенести их на российские регионы. На тот момент как раз завершился этап в Алтайском крае. Руководство село за стол переговоров и в экстренном порядке приняла решение кардинально поменять ход событий: после нашего этапа, как и предполагалось ранее, экипажи отправились в Республику Алтай, а уже далее – в обратном направлении. Так что любителям рева моторов в этом году повезло вдвойне: они смогли увидеть два этапа.

По итогу участники преодолели меньше – более 3,5 тысяч километров. К сожалению, не все спортсмены смогли осилить даже эту дистанцию. Так лидер чемпионата мира и дебютант ралли мотогонщик Росс Бранч (Monster Yamaha Rally Official Team) сначала возглавил генеральную классификацию уже на следующий день, но потом сошел из-за поломки двигателя. В итоге первое место занял также новичок ралли Маттиас Волкнер из Red Bull KTM Factory Racing. Причем ему оказалось достаточно победы на марафонском этапе.

А вот специальный приз «За волю к победе» получил португалец Жоаким Родригеш. Во время гонки по территории республики, он, преодолевая реку, заглох, еле выбрался на берег, где ему пришлось разобрать и перебрать двигатель, чтобы вылить из него воду, затем снова собрать. По итогу он пошел в десятку сильнейших! В сложившихся обстоятельствах – фантастический результат!

В целом, организаторы признали, что, несмотря на все трудности, гонка удалась. Да, не все прошло гладко, но довести до конца «Шелковый путь» смогли.

- Я рад, что очередное издание ралли «Шелковый путь» привлекло большое внимание со стороны участников и зрителей. Гонщики смогли проявить свои навыки в непростых условиях сибирского бездорожья и горных районов Алтая. К сожалению, в проведение гонки вмешалась ситуация с пандемией, и мы в условиях форс-мажора отменили монгольскую часть маршрута. В кратчайшие сроки Дирекция гонки смогла решить сложную задачу и продолжить соревнования по территории нашей страны. Уверен, что все участники увезут с собой самые теплые впечатления от красоты нашей природы и бескомпромиссной спортивной борьбы на трассах «Шелкового пути», - прокомментировал гонку руководитель проекта Владимир Чагин.

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