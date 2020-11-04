В Барнауле отпустили из-под стражи участника смертельной драки на Старом базаре

Михаил Старцев со своими подругами и предполагаемым зачинщиком драки Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Бывшего боксера Михаила Старцева, которого обвиняют в смерти Павла Рохлова, отпустили из СИЗО под домашний арест из-за того, что у него выявили коронавирус. Ему позволили даже выходить из дома и общаться, с кем он только пожелает.

Как сообщает НТВ, адвокаты экс-боксера настаивали на невиновности подзащитного. Стоит сказать, что Старцев уже неоднократно оказывался в центре внимания правоохранителей из-за участия в драках, но до серьезных наказаний тогда не доходило.

- В итоге в октябре семья Старцева и их адвокаты добились победы в двух инстанциях. Более того, судья Эльвира Кабулова разрешила главному фигуранту спокойно выходить из дома и общаться с кем угодно <…> Родственники погибшего будут добиваться отмены решения о домашнем аресте. Кроме того, не исключено, что вопросы к судье, которая вдруг отпустила подозреваемого в тяжком преступлении, могут возникнуть и у прокуратуры., - сообщает телеканал.

Напомним, Старцев участвовал в драке на Старом базаре. Разнять дерущихся прибежал 40-летний Павел Рохлов. В то время, как он пытался утихомирить буйных баранульцев, ему прилетел удар сзади. Мужчина упал на асфальт и впоследствии скончался. У него остались вдова и трое детей.

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