2020-07-29T14:04:36+03:00
Происшествия

Бывшая жена участника драки на Старом базаре пожаловалась на травлю их семьи

По ее словам, действия потерпевших были не такими уж безобидными
Иван ОЛЕКСЮК
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Бывшая жена участника драки на Старом базаре, в результате которой погиб мужчина, пожаловалась на травлю их семьи. По ее словам, действия потерпевших были не такими уж безобидными.

ЧП произошло 27 июля, в ходе конфликта началась драка, в результате которой погиб 40-летний мужчина. Спортсмена, который нанес смертельный удар взяли под стражу.

- Погибший Павел с женой Светланой и еще одной девушкой накануне драки отдыхали в "Винотеке". Сидели с краю, рядом была припаркована их машина, из которой орала музыка. Сотрудник ресторана вызвал наряд ППС, который их утихомирил. И примерно в это же время по летней части бара разгуливал пьяный мужчина, которого представили как инвалида. Но, по словам свидетелей, передвигался он достаточно резво, никакой трости у него не было, - вспоминает женщина. - И в этот момент в драку зачем-то вмешивается Светлана Рохлова. Она начала потасовку с Лилией Ворогушиной. К жене подоспел Павел Рохлов и, видимо, защищая ее, ударил Лилию в лицо кулаком, от чего она потеряла равновесие, попятилась несколько шагов и упала. Михаил был вынужден ответить. Он сделал всего лишь один удар, он не стал жестко избивать его. От чего умер Павел — от удара кулаком или падения и удара об асфальт – уже решит экспертиза. Плюс "скорая" долго не приезжала, — заявила Толку Оксана Старцева.

По словам женщины, ее ужасают масштабы развернувшейся травли против Михаила, Лилии и их семей. Женщина утверждает, что несколько свидетелей происшествия отказались сотрудничать с ними из-за боязни "попасть под раздачу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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