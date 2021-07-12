Косолапый проказник: на Алтае сняли на видео медведя, ломающего фотоловушку

По любопытству медведи уступают лишь росомахам Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Сайлюгемском национальном парке на Алтае бурый медведь уничтожил фотоловушку. К счастью, устройство успело снять на видео пушистого проказника, сообщают работники нацпарка на своей странице в Instagram.

Медведя в шутку называют пакостником и охотником на фотоловушки. За последнее время зверь успел повредить по меньшей мере две камеры. Третью фотоловушку косолапый разбойник пощадил - просто ловко сорвал мощной когтистой лапой и немного погрыз. В итоге перевернутая камера снимала небо, пока сотрудники нацпарка не поставили ее на место. На кадрах видно, что шерсть любопытного зверя припорошена снегом, однако сотрудники нацпарка получили запись с камеры недавно.

Ученые рассказывают, что проверяют фотоловушки примерно раз в два месяца, в зависимости от того, где стоят камеры. Всякий раз добравшись до устройств, они надеются получить редкие кадры ирбисов, но иногда их ожидают неожиданные кадры, прямо как в случае с пушистым проказником.

– По любопытству медведи уступают лишь росомахам, у тех вообще маниакальный интерес к имуществу парка. Ждем, когда косолапые уйдут в спячку. И прощаем нанесенный ущерб, потому что преступник – редкий, сайлюгемский, – подчеркнули в нацпарке.

Напомним, ранее мы сообщали, что фоловушка в Сайлюгемском национальном парке сняла на видео росомаху. Это любопытные животные также большие пакостники: и уже повредили не меньше пары камер. Также росомахи иногда срывают установочные камни, фиксирующие фотоловушки.

Кроме того, мы писали, что на Алтае фотоловушка сняла ирбиса, которому не понравилось, что за ним наблюдают. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы рассказали, что зверь ломает камеру и позирует перед объективом, оставляя метки на скале для других хищников. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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